Часть улицы Шабдан Баатыра закроют на реконструкцию

В связи с реконструкцией теплосетей будет закрыт участок улицы Шабдан Баатыра от улицы 7 апреля до улицы Буденного (южная сторона). Об этом сообщает Управление капитального строительства мэрии Бишкека.

"Работы "Бишкектеплосеть" будет проводить с 23 июня по 14 июля 2018 года. Поэтому данный отрезок улицы будет недоступен для движения автотранспорта. Мэрия приносит извинения за доставленные неудобства и просит автолюбителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения", - отметили в муниципалитете.