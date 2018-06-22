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Часть улицы Шабдан Баатыра закроют на реконструкцию

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- Виктория Григоренко
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В связи с реконструкцией теплосетей будет закрыт участок улицы Шабдан Баатыра от улицы 7 апреля до улицы Буденного (южная сторона). Об этом сообщает Управление капитального строительства мэрии Бишкека.

"Работы "Бишкектеплосеть" будет проводить с 23 июня по 14 июля 2018 года. Поэтому данный отрезок улицы будет недоступен для движения автотранспорта. Мэрия приносит извинения за доставленные неудобства и просит автолюбителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения", - отметили в муниципалитете.

URL: https://www.vb.kg/371660
Теги:
Бишкектеплосеть, мэрия, ремонт, Бишкек
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Комментарии
Чел
22.06.2018, 18:59

Пора жестко проверять теплосети. Они в одних и тех же местах каждый год копают.

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