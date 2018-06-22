В Лебединовке с гранатой разгуливал член ОПГ

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в селе Лебединовка Аламединского района был задержан 27-летний А.А., состоящий на оперативно-превентивном учете МВД КР как член ОПГ.
Задержание произвели сотрудники СКМ ГУВД Чуйской области 21 июня примерно в 20:30.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе личного досмотра в барсетке задержанного была обнаружена граната марки "Ф-1".
Данный факт зарегистрирован в ОВД Аламединского района. Изъятое взрывчатое вещество - граната Ф-1" - направлена на судебно-баллистическую экспертизу.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкек. Следствие продолжается.