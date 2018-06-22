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В Лебединовке с гранатой разгуливал член ОПГ

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- Оксана Гут
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий в селе Лебединовка Аламединского района был задержан 27-летний А.А., состоящий на оперативно-превентивном учете МВД КР как член ОПГ.

Задержание произвели сотрудники СКМ ГУВД Чуйской области 21 июня примерно в 20:30.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе личного досмотра в барсетке задержанного была обнаружена граната марки "Ф-1".

Данный факт зарегистрирован в ОВД Аламединского района. Изъятое взрывчатое вещество - граната Ф-1" - направлена на судебно-баллистическую экспертизу.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкек. Следствие продолжается.

URL: https://www.vb.kg/371662
Теги:
взрыв, ОПГ, Чуйская область, ГУВД
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