В Лебединовке с гранатой разгуливал член ОПГ

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в селе Лебединовка Аламединского района был задержан 27-летний А.А., состоящий на оперативно-превентивном учете МВД КР как член ОПГ.

Задержание произвели сотрудники СКМ ГУВД Чуйской области 21 июня примерно в 20:30.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе личного досмотра в барсетке задержанного была обнаружена граната марки "Ф-1".

Данный факт зарегистрирован в ОВД Аламединского района. Изъятое взрывчатое вещество - граната Ф-1" - направлена на судебно-баллистическую экспертизу.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкек. Следствие продолжается.