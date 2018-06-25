В Бишкеке по вине нетрезвого студента погиб военнослужащий Нацгвардии

Студент 1 курса Международного университета Кыргызстана (МУК) Р.Д. в нетрезвом состоянии совершил ДТП, в котором погиб военнослужащий, второй – пострадал. Об этом сообщили в Нацгвардии.

"25.06.2018 года в городе Бишкек произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих войсковой части №702 Национальной Гвардии Вооруженных Сил КР. Примерно в 04.30 часов утра, в районе Орто-сайского рынка на пересечении улиц Суеркулова и Б.Юнусалиева, в результате столкновения со встречным автомобилем скончался командир взвода старший лейтенант Т.С., который находился в автомобиле капитана А.А. Военнослужащие возвращались из роддома, куда отвозили супругу капитана А.А", - пояснили в ведомстве.

Как уточняется, водитель автотранспорта, по вине которого произошло ДТП, выехал на встречную полосу.

"Капитан А.А. с различными переломами и травмами доставлен в одну из городских больниц. На место происшествия были вызваны сотрудники ДПС, о происшествии также оповещены соответствующие органы", - подчеркнули в Нацгвардии.