1 млрд 150 млн 545 тыс 549 сомов - сумма хищений из бюджета

В рамках реализации Решения Совета безопасности Кыргызской Республики от 8 февраля 2018 года ГКНБ Кыргызской Республики проводятся мероприятия по инвентаризации прекращенных и приостановленных уголовных дел по должностным преступлениям и преступлениям в сфере экономики.

Так, по итогам инвентаризации за 2016-2017 годы, результаты направлены в Секретариат Совета безопасности и Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики.

Согласно требованию Генеральной прокуратуры данные уголовные дела направлены в надзорный орган для изучения законности и обоснованности принятых процессуальных решений.

Ведется работа по снижению фактов приостановления и прекращения уголовных дел и необоснованного затягивания сроков следствия, а также проводится изучение и анализ приостановленных уголовных дел на предмет наличия судебной перспективы и их дальнейшего возобновления и принятия окончательного процессуального решения.

За январь-июнь 2018 года по материалам АКС следственными подразделениями ГКНБ и других правоохранительных органов возбуждено 117 уголовных дел, из которых 60 – коррупционной направленности, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По факту незаконного вывода и хищения бюджетных средств сумма ущерба составила 1 млрд 150 млн 545 тыс. 549 сомов, из них в пользу госбюджета возмещено 95 млн 478 тыс. 692 сомов. Выявленный ущерб по другим возбужденным уголовным делам составил 519 млн 219 тыс. 937 сомов.