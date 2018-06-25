В Китае мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей и был застрелен

В китайском городе Яньтай мужчина на автопогрузчике наехал на толпу людей, со ссылкой на местную полицию пишет РИА Новости. Инцидент произошел на одной из конечных остановок общественного транспорта. В результате наезда один человек погиб и более 10 пострадали.

Все попытки полиции остановить водителя оказались безрезультатными, в итоге мужчина был застрелен. Сообщается, что за рулем автопогрузчика был 45-летний житель провинции Хэйлунцзян.

Что заставило его пойти на этот шаг, неизвестно, проводится расследование.