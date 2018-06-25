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После многочисленных жалоб проверят качество питания в детских садах

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- ВБ
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Министерство образования и науки проверит качество питания в детских садах республики.

Такое поручение дала министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева, сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с участившимися обращениями граждан относительно качества питания в дошкольных образовательных учреждениях городским и районным отделам образования поручено организовать комплексные проверки. По итогам проверок будут приняты соответствующие решения", - приводится цитата главы министерства.

В Министерстве также уточняют, что граждане могут оставлять свои сообщения о качестве питания в детских садах на страние МОН в Facebook .

URL: https://www.vb.kg/371678
Теги:
дети, питание, Кыргызстан, Министерство образования
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