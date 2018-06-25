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Птичий грипп в России. РК отреагировал запретом, КР – пока нет

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- Виктория Григоренко
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Международное эпизоотическое бюро зарегистрировало высокопатогенный птичий грипп на территориях Курской, Пензенской и Самарской областей России. Об этом сообщает ведомство.

Власти Пензенской области уже установили карантин на "Васильевской птицефабрике", входящей в группу "Черкизово", в связи с заболеванием. А в Приморском крае провели заседание оперативного штаба.

При этом соседний Казахстан уже "закрыл" ввоз мяса птицы из России на свою территорию.

"С 21 июня 2018 года запрещён ввоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции. Это касается корма и кормовых добавок для птиц, не прошедших тепловую обработку. Под ограничения попали охотничьи трофеи без таксидермической обработки и бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц", - пояснил Минсельхоз РК.

В Госветинспекции Кыргызстана сообщили, что информированы о наличии проблемы, но вот экстренно останавливать импорт почему-то не торопятся.

- На данный момент мы изучаем все компании, которые занимаются поставкой мяса птицы в Кыргызстан. Как только анализ будет закончен, поставим вопрос о необходимости временного запрета на импорт курицы в нашу республику. В настоящий момент он пока разрешен, - пояснили в ведомстве.

Напомним, птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью. По данным Всемирной организации здравоохранения, за 5 лет из 361 подтвержденного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа в мире 227 стали смертельными.

URL: https://www.vb.kg/371682
Теги:
ВОЗ, граница, Казахстан, Россия, хронические болезни, экспорт, мясо, Кыргызстан
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