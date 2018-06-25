ГРС напоминает о введении новой формы медицинской справки для водителей

ГРС напоминает, что в конце 2017 года утверждена новая форма медицинской справки для водителей и претендентов на получение водительского удостоверения. В связи с чем во всех регистрационно-экзаменационных отделах ГРС при предъявлении медицинской справки старого образца с действующим сроком требуют заменить на новую форму.

В целях реализации постановления Правительства Кыргызской Республики от 30-го августа 2017-года №546 "Об утверждении Плана мероприятий по реализации комплекса мер по реформе системы дорожной безопасности в Кыргызской Республике", утверждена новая форма медицинской справки, порядок проведения обязательного медицинского осмотра, порядок заполнения справки о наличии (об отсутствии) у водителей медицинских противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами,правила прохождения обязательного наркологического осмотра и осмотра врачом-психиатром, а также утвержден формат Медицинского заключения для предоставления в типографию.

В связи с чем просим всех водителей и кандидатов в водители транспортных средств на получение водительского удостоверения принять во внимание данный факт и представить в Регистарционно-экзаменационные отделы ГРС медицинскую справку нового образца, просит ГРС.