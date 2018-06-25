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Сотрудник академии МВД жестоко избил пенсионерку в Бишкеке

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- Оксана Гут
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Факт избиения пенсионерки сотрудником Академии МВД Арманом Насипкуловым зарегистрирован в УВД Октябрьского района.

О том, что сотрудник академии МВД прилюдно среди белого дня набросился на пенсионерку, жительницу Октябрьского района, потерпевшая написала сама на своей странице в Facebook. Более того, она опубликовала фото, на которых видны побои.

- 23 июня примерно в 12:30 дня во двор микрорайона заехал "Лексус", из которого вышел агрессивный мужчина и начал кричать "Я вас убью, застрелю, зарежу!". Он начал избивать меня, при этом продолжая кричать угрозы в мой адрес. Потом он попытался вломиться в квартиру. Я позвонила "102" хотела вызвать милицию, но там надо мной начали насмехаться. Это какой-то милицейский беспредел, - рассказала бишкекчанка Жамиля Насирова.

Что именно послужило причиной конфликта между женщиной и сотрудником Академии МВД, точно неизвестно.

Женщина со страницы соцсети обратилась за помощью к президенту и генеральному прокурору, так как напавший на нее мужчина – сотрудник силовых структур.

По данным Насировой, А.Ш. Насипкулов – полковник милиции, работал в отделе лицензионно-разрешительной системы ГУОБ МВД. Потом был заместителем начальника УВД Октябрьского района. А сейчас является доцентом кафедры административного права и административной деятельности Академии МВД.

Дополнительной информации по данному происшествию от УВД Октябрьского района получить не удалось. В ГУВД Бишкека же отметили, что пока информации о возбуждении уголовного дела не поступало.

URL: https://www.vb.kg/371688
Теги:
избиение, Октябрьский район, уголовная ответственность, МВД, УВД
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Комментарии
Канат С.
25.06.2018, 17:46

Вот мразь... надеюсь получит по заслугам тварь.

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Критик
25.06.2018, 18:21

Этот мордоворот и есть настоящее лицо киргизской милиции? Может у него в этот момент была наркотическая ломка? Или он всегда в таком состоянии?

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Райзап
25.06.2018, 18:29

Как всегда спустят на тормозах.

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