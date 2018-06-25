Погода
$ 68.12 - 68.36
€ 78.75 - 79.87

С наркотиками задержан член ОПГ Мырсалым Умырзаков, известный как Карышкыр

643  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Службой криминальной милиции МВД КР проведено задержание лица, известного в уголовном мире и недавно депортированного из России. При нем были обнаружены наркотики.

Оперативниками СКМ УБОП МВД проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на противодействие организованной преступности, выявление подготавливаемых или совершенных преступлений. Проверялась информация о причастности неких лиц к тяжким преступлениям на территории Чуйской области и других регионов.

В ходе реализации полученной оперативной информации и в рамках ранее возбужденного уголовного дела была получена санкция суда на обыск по месту проживания гражданина М.Умырзакова на территории одного из сел Аламудунского района Чуйской области. Следственно-оперативные мероприятия проводились СКМ УБОП МВД совместно с СОБР СКМ и Следственной службой Аламудунского РОВД.

22 июня 2018 года в ходе обыска в доме гражданина М.Умырзакова были обнаружены и изъяты несколько свертков с наркотическими средствами, общим весом 25 грамм. Кроме того обнаружена черная маска с глазными прорезями.

По полученным данным обнаружено и изъято: пылеобразное вещество темно-бурого цвета, со специфическим запахом дикорастущей конопли, вес которого при контрольном взвешивании вместе с упаковкой составил 10 грамм; вещество темно-зеленого цвета, со специфическим запахом дикорастущей конопли, вес которого при контрольном взвешивании вместе с упаковкой составил 15 грамм.

По данным судебно-химической экспертизы и согласно справке об исследовании, изъятые вещества являются гашишом и марихуанной, чистый вес которых составил почти 6 граммов и 11 грамм. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Пресс-служба МВД напоминает, что гражданин Умырзаков Мырсалым (по кличке "Карышкыр") 1975 года рождения, уроженец Тюпского района Иссык-Кульской области, состоит на оперативном учете МВД как активный член одной из организованных преступных группировок. В начале июня 2018 года он прибыл из Российской Федерации, где отбывал срок за наркотики. По данным СКМ МВД гражданин Умырзаков многократно судим, в 1998 году приговорен к 10 годам лишения свободы за разбой, в 2005 году осужден на 9 лет лишения свободы за грабеж, в 2010 году его суд осудил его к 5 годам лишения свободы по статье 164 (Кража) УК КР.

URL: https://www.vb.kg/371689
Теги:
МВД, наркотики, ОПГ, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  