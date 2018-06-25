С наркотиками задержан член ОПГ Мырсалым Умырзаков, известный как Карышкыр

Службой криминальной милиции МВД КР проведено задержание лица, известного в уголовном мире и недавно депортированного из России. При нем были обнаружены наркотики.

Оперативниками СКМ УБОП МВД проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на противодействие организованной преступности, выявление подготавливаемых или совершенных преступлений. Проверялась информация о причастности неких лиц к тяжким преступлениям на территории Чуйской области и других регионов.

В ходе реализации полученной оперативной информации и в рамках ранее возбужденного уголовного дела была получена санкция суда на обыск по месту проживания гражданина М.Умырзакова на территории одного из сел Аламудунского района Чуйской области. Следственно-оперативные мероприятия проводились СКМ УБОП МВД совместно с СОБР СКМ и Следственной службой Аламудунского РОВД.

22 июня 2018 года в ходе обыска в доме гражданина М.Умырзакова были обнаружены и изъяты несколько свертков с наркотическими средствами, общим весом 25 грамм. Кроме того обнаружена черная маска с глазными прорезями.

По полученным данным обнаружено и изъято: пылеобразное вещество темно-бурого цвета, со специфическим запахом дикорастущей конопли, вес которого при контрольном взвешивании вместе с упаковкой составил 10 грамм; вещество темно-зеленого цвета, со специфическим запахом дикорастущей конопли, вес которого при контрольном взвешивании вместе с упаковкой составил 15 грамм.

По данным судебно-химической экспертизы и согласно справке об исследовании, изъятые вещества являются гашишом и марихуанной, чистый вес которых составил почти 6 граммов и 11 грамм. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Пресс-служба МВД напоминает, что гражданин Умырзаков Мырсалым (по кличке "Карышкыр") 1975 года рождения, уроженец Тюпского района Иссык-Кульской области, состоит на оперативном учете МВД как активный член одной из организованных преступных группировок. В начале июня 2018 года он прибыл из Российской Федерации, где отбывал срок за наркотики. По данным СКМ МВД гражданин Умырзаков многократно судим, в 1998 году приговорен к 10 годам лишения свободы за разбой, в 2005 году осужден на 9 лет лишения свободы за грабеж, в 2010 году его суд осудил его к 5 годам лишения свободы по статье 164 (Кража) УК КР.