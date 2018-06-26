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В Москве уроженца Кыргызстана пырнули ножом в живот в "кыргызском" клубе

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- Марина Осипова
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24 июня, в ночь на воскресенье, в полицию поступило сообщение об инциденте в караоке-клубе "312", расположенного по ул. Широкой, д. 12.

Охранник отказался впускать троих неизвестных, после чего они нанесли ему ножевое ранение в живот, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что пострадавший - 22-летний уроженец Кыргызстана. Источник утверждает, что конфликт произошел с тремя неизвестными азиатской внешности. Мужчина госпитализирован.

Полиция занимается поиском подозреваемых. В ориентировках указано, что все трое были одеты в спортивные костюмы с белыми полосками, в кепках.

Судя по называнию и данным в соцсетях, караоке-клуб "312" - место встреч граждан Кыргызстана, проживающих в России, и кыргызских соотечественников.

URL: https://www.vb.kg/371691
Теги:
нападение, Россия, Москва, Кыргызстан
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