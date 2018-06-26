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Дональд Трамп раскритиковал ресторан, куда не пустили его пресс-секретаря

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- ВБ
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В одночасье ресторан Red Hen в штате Вирджиния обрел скандальную известность - хозяйка заведения отказалась обслуживать пресс-секретаря президента США Сару Хакаби Сандерс. Владелица американского общепита объяснила свой демарш недовольством дискриминационной политикой Дональда Трампа в отношении трансгендеров и мигрантов. Ресторатор также подчеркнула, что не жалеет о своем решении, несмотря на упавший рейтинг.

Но на этом история не закончилась. Вчера, 25 июня, на официальном аккаунте Дональда Трампа в Twitter появился ответ ресторану.

"Ресторан Red Hen должен получше сосредоточиться на мытье своих грязных навесов, дверей и окон (отчаянно нуждающихся в покраске), а не отказывать в обслуживании такому прекрасному человеку, как Сара Хакаби Сандерс. У меня есть правило: если ресторан грязный снаружи, он грязный и внутри!", - говорится в сообщении аккаунта @realDonaldTrump.

Правда, точно неизвестно, сам ли президент "расправился" с неугодным рестораном, или комментарий отправила обиженная пресс-секретарь...

URL: https://www.vb.kg/371693
Теги:
Twitter, США, Дональд Трамп
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