В страшной аварии в Казахстане погибла гражданка Узбекистана

На трассе Сарыагаш-Шымкент на территории Казыгуртского района возле аула Рабат в Туркестанской области накануне произошла серьезная авария. Как сообщают СМИ РК, столкнулись автомашина "Мазда" и микроавтобус "Sang Yong Istana".

По имеющимся на настоящий момент данным, в микроавтобусе было 10 пассажиров. Четверо из них- граждане Узбекистана. В результате ДТП трое человек погибли - один из них водитель "Мазды", другая - гражданка РУз. О личности третьего погибшего ничего не сообщается.

Четверым пассажирам с легкими травмами оказана помощь, они направлены на амбулаторное лечение, трое - в реанимации, двое - в травматологии, сообщают СМИ со ссылкой на заведующего приемным отделением БСМП Шымкента Алмас Байбеков.

Причины ДТП устанавливает следствие.