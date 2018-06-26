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В страшной аварии в Казахстане погибла гражданка Узбекистана

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- ВБ
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На трассе Сарыагаш-Шымкент на территории Казыгуртского района возле аула Рабат в Туркестанской области накануне произошла серьезная авария. Как сообщают СМИ РК, столкнулись автомашина "Мазда" и микроавтобус "Sang Yong Istana".

По имеющимся на настоящий момент данным, в микроавтобусе было 10 пассажиров. Четверо из них- граждане Узбекистана. В результате ДТП трое человек погибли - один из них водитель "Мазды", другая - гражданка РУз. О личности третьего погибшего ничего не сообщается.

Четверым пассажирам с легкими травмами оказана помощь, они направлены на амбулаторное лечение, трое - в реанимации, двое - в травматологии, сообщают СМИ со ссылкой на заведующего приемным отделением БСМП Шымкента Алмас Байбеков.

Причины ДТП устанавливает следствие.

URL: https://www.vb.kg/371694
Теги:
ДТП, Казахстан, погибшие, Узбекистан
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