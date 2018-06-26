Погода
$ 68.12 - 68.36
€ 78.75 - 79.87

В столице задержан вор-карманник, вытащивший в маршрутке 22 тысячи сомов

192  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В милицию от бишкекчанки поступило заявление с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 22 июня текущего года в маршрутке из сумки похитили денежные средства в сумме 22 тысячи сом. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

По данному факту следственной службой УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.164 "Кража" УК КР.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОПО СКМ ГУВД г. Бишкек задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался Н.А., 1985 г.р.

В отношении подозреваемого Октябрьским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Сотрудники милиции в настоящее время проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Следствие продолжается.

URL: https://www.vb.kg/371697
Теги:
ГУВД, кража, Октябрьский район, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  