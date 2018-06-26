В столице задержан вор-карманник, вытащивший в маршрутке 22 тысячи сомов

В милицию от бишкекчанки поступило заявление с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 22 июня текущего года в маршрутке из сумки похитили денежные средства в сумме 22 тысячи сом. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

По данному факту следственной службой УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.164 "Кража" УК КР.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОПО СКМ ГУВД г. Бишкек задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался Н.А., 1985 г.р.

В отношении подозреваемого Октябрьским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Сотрудники милиции в настоящее время проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Следствие продолжается.