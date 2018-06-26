ИДН: Дети в Кыргызстане вынуждены работать, чтобы прокормить семьи

В Кыргызстане за последние годы с 12 до 18 % выросло количество детей, вовлеченных в опасные виды труда. Это чаще мальчики, чем девочки, от 6 до 13 лет. Почти все они вынуждены совмещать работу с учебой. Таковы данным международной организации труда.

В Национальном статистическом комитете КР данные подтверждают и подчеркивают, что наиболее высокие показатели детского труда выявлены в Ошской области.

В связи с чем представители государственных структур, профсоюзных, общественных и международных организаций 25 июня по инициативе Госэкотехинспекции КР провели в Оше круглый стол на тему: "Актуальные вопросы межведомственного взаимодействия и координации усилий в предотвращении детского труда в Кыргызской Республике".

По официальным данным Госэкотехинспекции за 2017 год в Кыргызстане было выявлено 163 ребенка, вовлеченных в детский труд, тогда как в 2016-ом – 150 детей. Заняты они поднятием и перемещением тяжестей (тачки), попрошайничеством, работой на производстве, включая опасные - строительство, убойные, швейные цеха, торговлей, в том числе сигаретами и спиртными напитками и сельским хозяйством - сбором хлопка и чисткой фасоли.

Председатель "Центра развития и защиты уязвимых групп населения" Зейнеп Эшмуратова заявила в ходе обсуждения, что 80,7% детей Ошской области вовлечены в опасные виды труда.

- Есть дети, которые, работая в наихудших условиях труда, заболели тяжелыми болезнями неспецифичными для их возраста. Они проходят курсы реабилитации, но бывают случаи, когда здоровье ребенка полностью уже невозможно восстановить. По данным статистического комитета КР в республике общая численность детей оставляет более 1,5 млн., при этом каждый четвертый ребенок в республике работает или привлекается к каким-либо работам. Более 400 тыс. детей в возрасте от 5 до 17 лет привлекается к труду. Из них 66,7% работают в опасных условиях трудах, на других видах работ - 33,3%", - подчеркнула Зейнеп Эшмуратова.

Участники встречи озвучили причины которые, заставляют детей идти работать. Это: высокий уровень миграции, трудное экономическое положение семьи, развод родителей. По статистике, дети трудовых мигрантов работают чаще, чем их сверстники.

- Дети вынуждены идти работать, чтобы прокормить свои семьи. Если мы будем запрещать детям работать, тогда государство должно взять на себя обязательство, чтобы содержать такую семью, - сказала старший инспектор ИДН УВД Оша Нургуль Исакова.

Для улучшения ситуации в Кыргызстане Международная организация труда рекомендует усилить профилактическую работу среди родителей, повысить потенциал госструктур КР, задействованных в процессы воспитания детей и молодежи, а также принять решительные трехсторонние меры ликвидации опасных видов детского труда с учетом опыта, имеющегося у работодателей и работников.