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ГКНБ: Задержаны начальник управления и следователь ГСУ МВД КР

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- ВБ
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26 июня 2018 года Антикоррупционной службой ГКНБ КР совместно со Службой внутренних расследований МВД КР в рамках ранее возбужденного Генеральной прокуратурой КР уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 ("Злоупотребление должностным положением") и 313 ("Вымогательство взятки") Уголовного кодекса КР, при получении денежных средств в размере 5000 долларов США с поличным задержаны начальник управления по расследованию особо важных дел ГСУ МВД КР полковник милиции М.Н.Н. и старший следователь ГСУ МВД КР подполковник милиции Ж.А.А.

Установлено, что задержанные вымогали у обвиняемого проходящего по уголовному делу взятку за решение вопроса об изменении меры пресечения и прекращении, находящегося в ГСУ МВД КР уголовного дела.

Расследование уголовного дела поручено ГСУ ГКНБ КР. Ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/371714
Теги:
ГКНБ, МВД, взятка, АКС ГКНБ
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