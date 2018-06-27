Погода
$ 68.12 - 68.36
€ 78.75 - 79.87

Президент собирается "сломать" систему госуправления?

247  3
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Только справедливое, эффективное управление пользуется поддержкой народа. Поэтому необходимо реформировать всю систему управления", - обратился к депутатам Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, в настоящее время остро ощущается дефицит квалифицированных кадров.

- Сотрудники государственных и муниципальных органов должны назначаться на должности только через справедливые конкурсы и честную конкуренцию. Главная цель реформы - ликвидация порочной практики назначения на должность через знакомство и связи. В этом зале сидят те люди, которые владеют реальными рычагами подбора кадров. Значит, возможность привлечения на госслужбы честных, профессиональных кадров также находится в ваших руках. И ответственность за то, чтобы обеспечить карьерный рост достойным кадрам, или наоборот, препятствовать им, также лежит на вас, - отметил президент.

URL: https://www.vb.kg/371720
Теги:
кадры, парламент, президент, реформы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Бакберген Муктарова
27.06.2018, 10:47
Карма: -4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 21
Минусов: 25
Комментариев: 42

Атамбаевдин убагында жан сакчы министр, катчы Ген прокуроро, кагаз ташыгыч окмот башчы болуп мамлекеттик кадрлардын кадыры кетти эле. эми кесипкой кадрлар келе баштады

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Kenje Aibasev
27.06.2018, 10:51
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 5

Да все в точку говорит нам и как раз нужен такой Президент м должны как можно скорее переходит на автоматизацию тогда можем сократит коррупцию на 50% это гарантия.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Эдил Азимов
27.06.2018, 11:11
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 2
Комментариев: 6

АШАнын убагында кадр тармагы талкаланып, шопурун мамлекеттик кызматка дайындап, Кулматовдон кызматтан кызматка секирип жасап эл үчүн бир дагы жарытылыктуу иш жасашкан жок. Барып келип эле элдин шору. Эми кадр тармагы жөнгө салынып, эл үчун иштей турган кадрлар келсин демекчимин. Буга мамлекет башчысы чара көрөр.  

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  