Президент собирается "сломать" систему госуправления?

Атамбаевдин убагында жан сакчы министр, катчы Ген прокуроро, кагаз ташыгыч окмот башчы болуп мамлекеттик кадрлардын кадыры кетти эле. эми кесипкой кадрлар келе баштады
"Только справедливое, эффективное управление пользуется поддержкой народа. Поэтому необходимо реформировать всю систему управления", - обратился к депутатам Сооронбай Жээнбеков.
По его словам, в настоящее время остро ощущается дефицит квалифицированных кадров.
- Сотрудники государственных и муниципальных органов должны назначаться на должности только через справедливые конкурсы и честную конкуренцию. Главная цель реформы - ликвидация порочной практики назначения на должность через знакомство и связи. В этом зале сидят те люди, которые владеют реальными рычагами подбора кадров. Значит, возможность привлечения на госслужбы честных, профессиональных кадров также находится в ваших руках. И ответственность за то, чтобы обеспечить карьерный рост достойным кадрам, или наоборот, препятствовать им, также лежит на вас, - отметил президент.