Президент собирается "сломать" систему госуправления?

"Только справедливое, эффективное управление пользуется поддержкой народа. Поэтому необходимо реформировать всю систему управления", - обратился к депутатам Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, в настоящее время остро ощущается дефицит квалифицированных кадров.

- Сотрудники государственных и муниципальных органов должны назначаться на должности только через справедливые конкурсы и честную конкуренцию. Главная цель реформы - ликвидация порочной практики назначения на должность через знакомство и связи. В этом зале сидят те люди, которые владеют реальными рычагами подбора кадров. Значит, возможность привлечения на госслужбы честных, профессиональных кадров также находится в ваших руках. И ответственность за то, чтобы обеспечить карьерный рост достойным кадрам, или наоборот, препятствовать им, также лежит на вас, - отметил президент.