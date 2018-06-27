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Жээнбеков пообещал "судный день" для всех, кто разворовывал бюджет страны

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- Оксана Гут
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Борьба против коррупции должна иметь общенациональный характер, заявил в Жогорку Кенеше Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, необходимо создать общество, в котором коррупционер не то чтобы не мог свободно разгуливать, а чувствовал ненависть всех соотечественников и стал бы изгоем.

- Антикоррупционная борьба нуждается в вашей поддержке, уважаемые депутаты! В этой борьбе невозможно добиться успеха, если не обеспечить справедливое отношение ко всем ее фигурантам. В настоящее время существует порочная практика поручительства за людей, подозреваемых в причастности к коррупции. При их задержании тут же появляются депутаты или политические группы, которые начинают обращаться с просьбой об их освобождении. Борьба с коррупцией нуждается в активной позиции граждан. А пока доминирует мышление " пусть он и виновен, но ведь наш земляк", это приводит к тому, что все население села встаёт на его защиту, собирает подписи и направляет с просьбой освободить его из-под стражи, - заявил президент.

Глава государства также напомнил, что рано или поздно те, кто воровал народное, государственное добро, вернут все обратно.

- По моему предложению правительство открыло специальный счёт. На него будут перечисляться средства, которые будут выявлены в ходе борьбы с коррупцией со стороны ГКНБ, Генпрокуратурой, МВД и ГСБЭП, - напомнил Сооронбай Жээнбеков

URL: https://www.vb.kg/371722
Теги:
бюджет, коррупция, парламент, президент, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Kenje Aibasev
27.06.2018, 10:58
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Комментариев: 5

Борьбо против коррупции должно иметь общенациональный характер, все мы 

Кыргызстанцы должны участвовать в этой борьбе против коррупции, это будущее наших поколений и мы не должны стоят на сторонке, довайте поддержать президента против коррупционеров.

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Жалоба модератору
Зирек Жума
27.06.2018, 11:00
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Комментариев: 2

Буга чейин президент Сооронбай Жээнбековкоррупционерлерди кустуруу аракети болорун, ал үчүн атайын банктык эсеп ачыларын жарыялаган. Учурда Кыргызстанды көп жылдан бери тоноп келген чиновниктер камакка алынууда. Демек, бул азаматтар да кусканга аргасыз болот. Коомчулук өлкө жетекчилеринин мындай кадамын колдоого гана алып турса, далай уурулар камалат. 

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Разум
27.06.2018, 11:01

Толку от того что коррупционеры станут изгоями или не смогут свободно разгуливать или чувствовать чью либо ненависть да они просто уедут с наворованными деньгами и делу конец. Сажать их надо с конфискацией а если кто либо будет за них поручаться тоже их привлекать и выяснять их интересы.

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Зирек Жума
27.06.2018, 11:02
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Комментариев: 2

Кыргызстанда мурда бийликтин алмашуусу укуктук нигилизмменен коштолчу. Же мурдагы бийликтин тушунда резонанстуу иштер боюнча

камалгандар, а түгүл адам өлтүргөндөр кийинки бийлик келери менен бошотулган учурлар даболду. Курманбек Бакиев бийликке келгенде Феликс Кулов соттун чечими жок эле

бошонуп, а түгүл Бишкектин коменданты болуп жүргөндүгүн жакшы билесиздер. Андай көрүнүштөр коомдо сот адилеттүүлүгүнүн аброюна аябагандай терс таасирин тийгизчү. Саясый кырдаалды жасалма түрдө курчутууга да түрткү боло турган. Анткени, айрым саясатчылар “азыркы бийлик каматса камата берсин, кийинки бийликтин тушунда элдик баатырдын ореолуна ээ болом, анан биздин көчөдө майрам болот” деген ойдо атайылап деструктивдүү иштерди жасашчу.

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