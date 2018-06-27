Жээнбеков пообещал "судный день" для всех, кто разворовывал бюджет страны

Борьба против коррупции должна иметь общенациональный характер, заявил в Жогорку Кенеше Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, необходимо создать общество, в котором коррупционер не то чтобы не мог свободно разгуливать, а чувствовал ненависть всех соотечественников и стал бы изгоем.

- Антикоррупционная борьба нуждается в вашей поддержке, уважаемые депутаты! В этой борьбе невозможно добиться успеха, если не обеспечить справедливое отношение ко всем ее фигурантам. В настоящее время существует порочная практика поручительства за людей, подозреваемых в причастности к коррупции. При их задержании тут же появляются депутаты или политические группы, которые начинают обращаться с просьбой об их освобождении. Борьба с коррупцией нуждается в активной позиции граждан. А пока доминирует мышление " пусть он и виновен, но ведь наш земляк", это приводит к тому, что все население села встаёт на его защиту, собирает подписи и направляет с просьбой освободить его из-под стражи, - заявил президент.

Глава государства также напомнил, что рано или поздно те, кто воровал народное, государственное добро, вернут все обратно.

- По моему предложению правительство открыло специальный счёт. На него будут перечисляться средства, которые будут выявлены в ходе борьбы с коррупцией со стороны ГКНБ, Генпрокуратурой, МВД и ГСБЭП, - напомнил Сооронбай Жээнбеков