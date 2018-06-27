Погода
$ 68.12 - 68.36
€ 78.75 - 79.87

Токмакской милицией задержан подозреваемый в телефонных кражах

101  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками милиции ОВД г.Токмак задержан подозреваемый в нескольких фактах кражи мобильных телефонов.

Ранее в ОВД г.Токмак обратился 24-летний Я.А. с заявлением, что в маршрутке из кармана куртки злоумышленник украл у него сотовый телефон марки "Samsung Galaxy".

Также районным ОВД было зарегистрировано еще одно заявление - 39-летнего Ш.В., у которого из кабинета в спортивной школе украли телефон, также марки "Samsung Galaxy". Согласно заявлению другого пострадавшего - 28-летнего Т.А., неизвестные на одном из рынков украли у него из кармана сотовый телефон марки "Xiaomi".

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 164 (кража) УК КР. Принятыми мерами сотрудниками милиции ОВД г.Токмак по подозрению в совершении данных преступлений был задержан ранее судимый (за грабежи) 38-летний А.А. житель Чуйской области.

Проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям. В настоящее время задержанный водворен в ИВС. Начато следствие.

URL: https://www.vb.kg/371723
Теги:
кража, Токмак, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  