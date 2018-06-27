Токмакской милицией задержан подозреваемый в телефонных кражах

Сотрудниками милиции ОВД г.Токмак задержан подозреваемый в нескольких фактах кражи мобильных телефонов.

Ранее в ОВД г.Токмак обратился 24-летний Я.А. с заявлением, что в маршрутке из кармана куртки злоумышленник украл у него сотовый телефон марки "Samsung Galaxy".

Также районным ОВД было зарегистрировано еще одно заявление - 39-летнего Ш.В., у которого из кабинета в спортивной школе украли телефон, также марки "Samsung Galaxy". Согласно заявлению другого пострадавшего - 28-летнего Т.А., неизвестные на одном из рынков украли у него из кармана сотовый телефон марки "Xiaomi".

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 164 (кража) УК КР. Принятыми мерами сотрудниками милиции ОВД г.Токмак по подозрению в совершении данных преступлений был задержан ранее судимый (за грабежи) 38-летний А.А. житель Чуйской области.

Проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям. В настоящее время задержанный водворен в ИВС. Начато следствие.