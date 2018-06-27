Президент Жээнбеков выделил 7 экстренных направлений по развитию страны

Сегодня, 27 июня, президент Кыргызстана выступил в Жогорку Кенеше с обращением. Глава государства прокомментировал нынешнюю политическую, экономическую, социальную ситуацию в стране, выделил основные направления для развития государства и призвал всех чиновников и рядовых граждан объединиться для "формирования справедливой власти и общества единства".

Сказано было много важного, потому редакция VB.KG публикует полный текст послания президента.

"Уважаемый Дастанбек Артисбекович!

Уважаемые депутаты!

Уважаемые члены Правительства и приглашенные!

Уважаемые соотечественники!

Я решил обратиться к вам по стратегическим направлениям развития страны, ключевым вопросам общества.

За последние годы произошли важные изменения в общественно-политической и экономической жизни страны.

В Кыргызстане установились гражданский мир и политическая стабильность.

В социально-экономической сфере реализуются крупные проекты. Улучшилась ситуация с обеспечением населения электроэнергией.

Продолжается строительство стратегических дорог международного значения.

Для повышения экономического потенциала страны и выхода на большой рынок вступили в Евразийский экономический союз.

Ведется строительство инфраструктурных объектов, отвечающих требованиям интеграции. Растет экспортный потенциал страны.

Работает кыргызско-российский фонд развития, деятельность которого направлена на финансирование крупных отечественных проектов.

В целях укрепления и обеспечения безопасности страны определены концептуальные направления реформирования Вооруженных сил.

Предпринимаются усилия для духовного развития. Проводится значительная работа по развитию государственного языка, реформированию религиозной сферы, по заполнению белых пятен в нашей истории.

Началась работа по установлению правосудия.

Особое внимание было уделено обеспечению чистых выборов. С использованием биометрических данных удалось обеспечить прозрачность процесса голосования.

Уважаемые соотечественники!

Несмотря на указанные достижения, сегодняшняя ситуация в стране нуждается в изменениях. Накопилось много задач, требующих незамедлительного решения.

Если провести анализ текущей ситуации в стране, то вырисовывается следующая объективная картина.

За четверть века не смогли достичь желаемого результата в развитии экономики страны, темпы ее роста не приобрели устойчивого характера.

Не налажены тесные экономические связи между регионами и отраслями.

Несмотря на то, что создана хорошая законодательная база и разработаны необходимые правовые нормы для привлечения инвестиций, не удалось поднять на должный уровень инвестиционную привлекательность страны. Следует открыто признать, что из-за коррупции многие инвестиции ушли в другие страны.

Не в полной мере обеспечены два института, составляющие основу рыночной экономики - защита собственности и соблюдение условий контракта. Имели место случаи рейдерства. Безразлично отнеслись к оживлению криминала в обществе.

В государственном управлении допускались случаи защиты экономических интересов узкого круга лиц. Из-за этого был нанесен ущерб интересам страны.

В обществе наблюдалось недовольство тем, что государственные структуры, призванные бороться с коррупцией, сами поступали несправедливо. Эти вопросы я поднимал на заседании Совета безопасности, а позже - в Совете по реформированию судей. В данном направлении работа уже началась, но, тем не менее, вопрос все еще остаётся острым.

Сильно запаздываем в решении важнейшей задачи - реформировании органов внутренних дел. Вследствие чего намного увеличились объемы денег, добытых незаконным путем.

Проводимая бюджетная политика отодвинула на второй план интересы сельской местности, вследствие чего были созданы проблемы в развитии регионов.

Налоговая и таможенная политика не сумела обеспечить прозрачную и внекоррупционную работу этих органов. Различные теневые схемы нанесли урон государственному бюджету. Их последствия негативно отразились на решении социальных проблем.

Устарели основные фонды в энергетике. Долги системы приобрели опасные объемы. Все еще не устранены коррупционные проявления в управлении данной отраслью. Не проводится последовательная тарифная политика.

Появилась необходимость реформирования системы образования в соответствии с потребностями наших граждан в знаниях и науке, требованиями рынка труда. Не до конца решены вопросы обеспечения качества образования, усиления интереса молодежи к знаниям.

Мы не сумели достичь некоторых показателей, определенных в качестве первостепенных задач в сфере здравоохранения. Уровень материнской и детской смертности остается высоким. Управление и финансирование обеспечения населения лекарственными средствами не соответствует требованиям. Остается низким уровень государственных медицинских услуг, оказываемых населению.

Мы не сумели обеспечить прозрачности и адресности социальной защиты населения. Категория граждан, получающих пособия, остается многочисленной. Есть случаи, когда пособия получали и вполне обеспеченные люди.

Уважаемые соотечественники!

Всё перечисленное выше обуславливает необходимость новых исторических перемен, ставит перед нами новые задачи.

Именно в настоящее время, в данный момент мы имеем исторический шанс для формирования справедливой власти и общества согласия!

Мы обязаны не упустить эту возможность и должны добиться цели по развитию страны.

Поэтому я бы хотел призвать всех стремиться не к власти, не к богатству, а к тому, чтобы заслужить уважение потомков, быть достойными их благодарности и быть готовыми неустанно трудиться во имя их светлого будущего.

Мы с чистыми помыслами должны строить справедливое общество. Построить государство, о котором мечтает наша молодежь! Обеспечить достойное будущее стране, где они будут жить с гордостью.

Какой должна быть эта страна?

Власть - без коррупции, суды - справедливые, регионы - развитые, выборы - честные и прозрачные, общество - мирное и созидательное, нация - здоровая, знания - качественные, сильные духом и благополучное Кыргызское государство! Это должно стать жизненной миссией, высокой целью для каждого из нас!

Все мы, начиная от Президента и кончая простыми гражданами, все слои общества должны воспринимать эту задачу как основной смысл своей жизни.

Задачи, стоящие перед нами, сможем решить только единством народа и честной властью.

Этой цели можно достичь только совместными усилиями Жогорку Кенеша, Правительства и судебной власти, при поддержке всего общества! Для того, чтобы обратиться ко всем своим соотечественникам и поделиться своим видением целей и планов на будущее я сегодня выступаю с трибуны парламента.

Уважаемые соотечественники!

В ближайшие годы должны быть реализованы следующие основные цели, которые обеспечат светлое будущее Кыргызстана.

Во-первых, построить государство, в котором строго соблюдаются права каждого гражданина, построить общество, где гражданин уверен в защите своих прав. Необходимо сформировать справедливую власть, которая будет вести беспощадную борьбу против тех, кто покушается на права человека. Для этого необходимо провести кардинальные реформы.

Наиважнейшая из них - судебная реформа. Эта реформа способна изменить будущее страны и жизнь ее граждан. Реформа, которая будет способствовать созданию основ справедливого общества.

Для нас 2019 год будет особенным. Начнется новый, переломный этап в жизни общества и государства. Итоги судебной реформы приведут общество к позитивным переменам.

Вступят в силу новые кодексы и законы, регулирующие судебно-правовую сферу. Страна начнет жить по этим новым нормам.

На недавнем заседании Совета по реформированию судебной системы государственным органам были даны конкретные поручения, которые необходимо выполнить до конца текущего года. Не будут приниматься никакие отговорки типа "а мы не успели". Будут приняты самые жесткие меры против тех, кто попытается саботировать эти реформы. Требования были и остаются жесткими. Все мы должны быть готовы к этим серьезным переменам.

Правительству следует выделить необходимые средства для реализации этих задач. Не стоит экономить на развитии.

Соответствующие органы должны провести необходимые обучения и другие подготовительные работы, согласно требованиям.

Верховному суду следует реализовать новые законодательные нормы и обеспечить готовность судей работать в новых условиях.

Судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, сотрудники милиции с 1 января 2019 года должны начать работать по новым порядкам, в условиях новых реалий.

Общественность, граждане должны оказывать всестороннюю посильную помощь. Эти реформы, прежде всего, проводятся в целях защиты прав гражданина.

Акцентирую ваше внимание на следующем. Реализация новых кодексов и законов не должна стать пустой формальностью. Заложенная в кодексах концепция не должна искажаться и подлежит безупречному исполнению.

Еще одна неотложная задача в данном направлении - это реформирование силовых структур.

Необходимо внести изменения в деятельность органов внутренних дел, органов прокуратуры, системы исполнения наказаний и финансовой полиции в соответствии с требованиями новых правовых норм.

Во-вторых, необходимо установить справедливое, прозрачное государственное управление.

Борьба против коррупции остается приоритетным направлением государственной политики!

Прежде всего, нам необходимо добиться прозрачности процесса принятия решения. И, как логический результат, обеспечить честность и чистоту власти.

Необходимо, чтобы народ своими глазами увидел, и в своей повседневной жизни почувствовал результаты этой борьбы - изменения в государственной службе, бизнесе и обществе.

Не будет допущена расправа над политическими оппонентами под видом антикоррупционной борьбы. Эта борьба ни в коем случае не будет иметь политическую подоплеку. Она будет направлена против нарушений закона и экономических преступлений.

Силовые структуры, призванные бороться против коррупции, сами не должны нарушать законы. Для них законность должна быть превыше всего!

Однако человек, нарушивший закон, особенно тот, кто запустил свои грязные руки в государственный бюджет, кем бы он ни был, обязательно должен понести суровое наказание.

Наш народ говорит: "Кыңыр иш кырк жылда билинет" - "Дурное дело и через сорок лет обнаружится". Век высокой технологии позволяет найти вора еще быстрее. У государства руки длинные, преступника везде достанет. Никто не должен сомневаться в том, что рано или поздно наступит судный день.

С 1 июля начнется проверка подлинности декларации чиновников Аппарата Президента, Правительства, Жогорку Кенеша, судей, правоохранительных органов. Это очень важный компонент борьбы против коррупции. Каждый чиновник должен жить на те средства, которые он заработал честным трудом.

Должны быть внедрены действенные механизмы, обеспечивающие прозрачность расходов чиновников, выявляющих лиц, которые скрывают свои незаконные доходы, оформив их на близких.

В то же время необходимо, чтобы зарплата государственного служащего могла покрывать его минимальные потребности.

Совместно с Правительством и парламентом необходимо решить вопрос о поэтапном повышении размера заработной платы путем четкого определения источников финансирования. Такая необходимость есть во всех сферах.

Уважаемые депутаты, только справедливое, эффективное управление пользуется поддержкой народа. Поэтому необходимо реформировать всю систему управления.

В настоящее время остро ощущается дефицит опытных профессионалов своего дела. Необходимо привлекать к работе высококвалифицированных специалистов.

Сотрудники государственных и муниципальных органов должны назначаться на должности только через справедливые конкурсы и честную конкуренцию. Главная цель реформы - ликвидация порочной практики назначения на должность через знакомство и связи.

В этом зале сидят те люди, которые владеют реальными рычагами подбора кадров. Значит, возможность привлечения на государственную службу честных, профессиональных кадров также находится в ваших руках. И ответственность за то, чтобы обеспечить карьерный рост достойным кадрам, или наоборот, препятствовать им, также лежит на вас.

В кадровой политике самое главное качество - это профессионализм. Необходимо обеспечить карьерный рост лучшим специалистам и создать национальный резерв кадров.

Будут широко использованы технологии, обеспечивающие прозрачность процесса принятия решений государственных органов.

С этой целью подавляющее большинство государственных услуг будут переведены на электронный формат.

Наша цель на ближайшее будущее - построение информационного общества. Для этого в 2016 году был создан комитет информационных технологий и связи. Перед комитетом стоит множество неотложных задач.

В 2019 году электронная система "Түндүк" должна быть полностью внедрена. Вместе с тем, нужно ускорить реализацию проектов "Безопасный город", "Безопасная дорога". Для этого есть все возможности.

Будут внедрены технологии, обеспечивающие прозрачность в деятельности судебных органов, прокуратуры, министерств и ведомств.

Информатизация в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, широкое внедрение электронных технологий в таможенную и налоговую сферу будут определены как приоритеты государственной политики.

Если удастся реализовать все это, то в стране будет построено истинно чистое общество (Таза коом).

Антикоррупционная борьба и создание справедливого и эффективного управления нуждаются в вашей поддержке, уважаемые депутаты.

В этой борьбе невозможно добиться успеха, если не обеспечить справедливого отношения ко всем ее фигурантам.

В настоящее время существует порочная практика поручительства за людей, подозреваемых в причастности к коррупции. При их задержании тут же появляются депутаты или политические группы, которые начинают обращаться с просьбой об их освобождении.

Борьба против коррупции нуждается в поддержке общества, в сознательной и активной позиции его граждан. А пока доминирует мышление "пусть он и вор, но ведь - наш земляк". Это приводит к тому, что все население села встает на его защиту, собирает подписи и направляет с просьбой освободить его из-под стражи.

Борьба против коррупции должна иметь общенародный характер!

Необходимо создать общество, в котором коррупционер не то чтобы свободно мог разгуливать, а чувствовал ненависть всех соотечественников, и стал бы изгоем в обществе!

Рано или поздно, те, кто воровал народное, государственное добро, вернут их обратно!

По моему предложению Правительство открыло специальный счет.

На этот счет будут перечисляться средства, которые будут выявлены в ходе борьбы против коррупции со стороны ГКНБ, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, ГСБЭП.

В-третьих, в ближайшем будущем народ должен почувствовать первые результаты от усилий по развитию регионов.

Село - именно то место, где можно держать руку на пульсе жизни общества. Это - наше историческое наследие, кладезь нашей культуры, традиций, языка, духовности. Развитие страны тесно переплетено с развитием регионов.

Бюджетную политику необходимо привести в соответствие с целями развития регионов. Особо важно привлекать иностранные инвестиции и гранты и эффективно их использовать. Парламенту и Правительству необходимо принять пакет законов, расширяющих права и ответственность местных властей. Очень важно, чтобы местная власть приобрела реальные механизмы управления!

Целесообразно отдельно вычленить функции по развитию регионов из повседневных обязанностей Правительства.

Реализацию следующих проектов необходимо определить как задачи Правительства по развитию:

Обеспечение населенных пунктов чистой питьевой водой;

Ирригация регионов республики;

Строительство перерабатывающих предприятий в сельской местности;

Формирование 20 опорных городов - точек развития;

Газификация регионов республики;

Информатизация каждого села;

Развитие элитных семеноводческих и племенных хозяйств;

Популяризация спорта и здорового образа жизни.

Весьма актуальным остается вопрос об административно-территориальной реформе, о которой много говорилось, но не делалось ничего конкретного.

Диспропорции в развитии регионов, неспособность местных властей эффективно выполнять функции по развитию обуславливают необходимость ускорения этой реформы.

И со стороны народа, и со стороны депутатов предлагаются различные пути проведения данной реформы. И у меня есть мысли по этому поводу.

Моим указом будет создана рабочая группа, куда войдут представители всех ветвей власти. Рабочая группа должна провести тщательный анализ, объективно оценить преимущества и риски данной реформы. Определить предварительные работы, разработать план развития регионов, определить зоны, которые будут служить локомотивом развития.

Результаты работы рабочей группы мы рассмотрим в Жогорку Кенеше, обсудим и должны принять совместное решение. В рамках моей президентской деятельности мы проведем эту важную реформу.

Главная цель реформы - создать благоприятные условия для народа, оптимизировать вертикаль государственного управления.

В-четвертых, будут реализованы национальные проекты, призванные стать основой развития страны.

В условиях рыночной экономики государство должно обращать особое внимание на инфраструктуру.

Кыргызстан нуждается в строительстве автомобильных и железных дорог, в улучшении линий электропередач и связи. Они являются основными факторами по улучшению инвестиционной привлекательности страны.

Нам необходимо выйти из инфраструктурного тупика и стать транзитной страной, берущей начало с Китая и достигающей морских портов Евразии. Поэтому мы будем активно участвовать в международных проектах в рамках "Великого шелкового пути".

В среднесрочные и долгосрочные инфраструктурные проекты, способные дать толчок развитию экономики страны и улучшению уровня жизни граждан относятся:

Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан;

Альтернативная автодорога Север-Юг;

Кольцевая автодорога вокруг Иссык-Куля;

Автодорога Суусамыр-Талас-Тараз;

Автодорога Джалал-Абад - Маданият;

Восстановление внутренних авиарейсов.

Из числа долгосрочных проектов мы придаем особое значение планам по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Недавно я совершил государственный визит в Китай. Проводятся переговоры с заинтересованными странами по реализации данного проекта. И с Российской Федерацией мы обсуждаем эту тему и уточняем позиции.

Уважаемые соотечественники!

Мы имеем богатый водно-энергетический потенциал. Это богатство нам даровано Всевышним. В настоящее время мы используем лишь 10 процентов своих возможностей в этой сфере. В будущем экономика будет развиваться, также будет расти потребность в энергетике. Появится потребность в выработке достаточного объема электроэнергии.

Поэтому необходимо обратить особое внимание на следующие проекты:

Модернизация Токтогульской ГЭС;

Камбар-Ата-1 и Камбар-Ата-2;

Каскад Верхненарынских ГЭС;

Тепловая электростанция Кара-Кече;

Участие в международном проекте CASA-1000;

Малая и альтернативная энергетика.

В легкой промышленности мы имеем конкурентоспособный потенциал. Активная работа по поддержке данной отрасли была начата в 2016 году, и она должна быть продолжена. Нужно создать условия для строительства технополисов по направлению текстильной и швейной деятельности.

В настоящее время имеет огромное значение развитие туризма. Есть все возможности для того, чтобы туристическая отрасль имела не сезонный характер, а стала доходной отраслью, способной функционировать круглый год.

Необходимо полноценно использовать наши преимущества в сфере горнодобывающей отрасли. Деятельность этой отрасли должна быть направлена на развитие малых городов и сел, а также увеличению рабочих мест в регионах.

Необходимо устранять факторы, препятствующие развитию данной сферы. Защита экологии должна стать основным требованием.

Нам всем хорошо известно, что многие дела в этой сфере политизируются и, как следствие, оказывают негативное влияние на инвестиционный климат в стране.

Поэтому соответствующие органы совместно с инвесторами должны активно вести разъяснительную работу среди местных жителей. Разработка месторождений должна быть максимально направлена на улучшение уровня жизни местного населения и инфраструктуры регионов.

Остается актуальной работа по улучшению общего инвестиционного климата.

Самое главное для инвестора - честность органов власти и справедливость судебной ситсемы.

Надо прекратить безосновательные вмешательства проверяющих органов в дела бизнеса.

Если они предпочтут выполнять функции партнера, а не карательного органа, то появятся и хорошие условия для бизнеса.

Необходимо установить новую культуру коммуникации между госслужащим и предпринимателем.

Чиновники, которые оказывают давление на предпринимателей с коррупционными мотивами, чинят препятствия бизнесу, должны жестко наказываться.

И вообще, надо прекратить душить бизнес.

Если мы добъемся этого, то сможем дать новый стимул, новые возможности для развития бизнеса.

Налоговое регулирование должно быть прозрачным, понятным для каждого предпринимателя и удобным для исполнения. Надо создать возможность для того, чтобы налогоплательщики могли все свои обязанности выполнять в электронном формате.

Налоговая политика должна вывести экономику из тени и обеспечить инвестиционный рост.

Нам необходимо решить вопрос оснащения таможенной сферы современными технологиями в условиях ЕврАзЭс.

Таможенные процедуры в Кыргызстане должны быть прозрачными, удобными для бизнеса, обеспечивать полное поступление доходов. Наша главная цель в таможенной политике - это создание антикоррупционной модели таможенного регулирования.

В-пятых, необходимо укреплять охрану здоровья граждан, обеспечить получение ими качественного образования и улучшить их условия жизни.

Совместно с международными партнерами необходимо разработать и принять новую национальную программу, определяющую приоритетные направления в сфере медицины.

Необходимо формировать новую культуру, популяризующую здоровый образ жизни.

Нужно создать информационную систему здравоохранения путем широкого применения электронных методов.

Особое значение придается качеству образования. Развитие человеческого капитала, подготовка специалистов, востребованных на рынке труда будущего, является приоритетным направлением.

Необходимо ускорить подключение каждой школы к глобальной сети Интернет. Мы создадим условия для доступа граждан к информации, независимо от места их проживания. Путем широкого использования новых технологий в школах мы должны реализовать национальный проект "Школа будущего".

В целях удовлетворения потребностей наших граждан в жилье, работает программа государственного ипотечного кредитования. Она была и остается приоритетным направлением в моей работе. Правительство должно взять на себя ответственность за продолжение данной программы и за ее полноценное финансирование.

В-шестых, в 2020 году состоятся выборы депутатов Жогорку Кенеша. В связи с этим я еще раз хочу поделиться с соотечественниками своим личным видением.

Я выступаю за развитие парламентской демократии в Кыргызстане.

Считаю необходимым искоренить потенциальную возможность установления авторитаризма в нашей стране.

Я убежден, что парламентская демократия соответствует природе развития нашего общества.

Она способна стать основой для устойчивого развития государства и прочного укрепления стабильности в обществе. Наша цель в будущем - последовательная реализация этой важной политической реформы.

Для ее осуществления, прежде всего, должен быть готов сам Жогорку Кенеш. Ему следует совместно с Правительством взять на себя ответственность и определить направления, которые приведут к достижению достойного уровня жизни народа и эффективному развитию страны.

Все этапы парламентских выборов 2020 года должны быть проведены открыто, честно и справедливо. Мы сумели добиться прозрачности процесса подсчета голосов. Необходимо ликвидировать любую возможность подкупа голосов и обеспечить справедливость в период агитации.

Все изменения в избирательное законодательство, все соответствующие законодательные нормы должны быть приняты и внесены за год до даты выборов.

"Правила игры" должны быть четко определены и не должны быть подвергнуты изменениям в ходе избирательного процесса.

Государственные органы должны готовиться к данной кампании тщательно, с высокой степенью ответственности.

Для всех партий, принимающих участие в выборах, должны быть созданы одинаковые условия, нам необходимо обеспечить настоящую политическую конкуренцию.

Партии должны использовать только законные пути конкурирования, не нарушая норм закона на всех этапах выборов.

Качество парламента напрямую зависит от качества списков политических партий. Все партии практически создают идеальный список. Но мы знаем, что после выборов лидеры партий вносят существенные изменения в эти списки.

По завершению голосования партийный список кандидатов в депутаты должен оставаться неизменным. Необходимо обеспечить, чтобы очередность получения мандатов определялась не партийным лидером, а выбором народа, избирателей.

В-седьмых, приоритетные направления внешней политики определяются целями защиты интересов Кыргызстана, улучшения жизни народа, обеспечения безопасности общества и каждого гражданина, развития страны.

Укрепление дружеских и братских отношений с соседними странами - Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном положительно отражается в жизни наших граждан. Мы расцениваем это как одно из приоритетных направлений внешней политики.

Неизменным приоритетом во внешней политике также останется развитие всесторонних связей с союзником и стратегическим партнером - Россией, с которой нас связывают многовековая дружба и общая историческая судьба, прошедшие испытание временем.

Мы подняли на стратегический уровень сотрудничество с ближайшим соседом - Китайской Народной Республикой. Через сотрудничество с Китаем, необходимо добиться развития экономики, технологического обновления.

Будем развивать двусторонние и многосторонние хорошие отношения с Турцией, Японией, Кореей, США, странами Евросоюза, а также со странами арабского мира.

Как страна-член ЕврАзЭС, мы должны максимально использовать возможность экспортирования на крупный рынок. Будем развивать транзитный и производственный потенциал страны.

В то же время необходимо использовать интеграционые механизмы, как прагматичный инструмент защиты интересов наших мигрантов.

Соответствующие государственные органы должны прилагать все усилия для создания правовых условий для каждого нашего гражданина, трудящегося за границей.

Интеграция нашей страны в данный экономический союз останется приоритетным направлением.

Членство в Шанхайской организации сотрудничества и в Организации договора о коллективной безопасности, в первую очередь, преследует цели обеспечения национальной безопасности Кыргызстана, неприкосновенности наших государственных границ, ликвидации угроз терроризма.

Уважаемые депутаты!

Уважаемые соотечественники!

Подводя итоги, хотел бы сказать, что основным направлением нашей работы является необходимость беречь, как зеницу ока, согласие, единство и политическую стабильность в обществе.

Только в стабильную страну можно привлечь инвестиции, только страна, где царят мир и согласие, может развиваться эффективно!

Укрепление единства общества должно постоянно находиться в центре внимания всех нас!

В настоящее время есть отдельные сили, стремящиеся посеять зерно раздора в нашем обществе. Нам нужно отнестись к ним здраво и ставить превыше всего мир и согласие.

Мы все должны действовать как единое целое, единый народ и единая страна. Независимо от нации, языка, вероисповедания, места проживания, политических взглядов, мы обязаны жить с активной гражданской позицией "Я - кыргызстанец"!

Уважаемые депутаты!

Направления, которые не были отмечены в моем выступлении, будут обсуждены во время рассмотрения Стратегии развития Кыргызстана - 2040. В его рамках будут определены задачи на 2018–2023 годы и приоритетные направления всех отраслей. В скором времени проект Стратегии будет рассмотрен на заседании Национального совета по устойчивому развитию страны.

Дорогие соотечественники!

Наши славные предки оставили нам в наследство любимую Родину, благодатную землю необычайной красоты, самобытную культуру и неповторимые национальные традиции.

И, как обладатели этого бесценного наследия, мы должны стремиться к достижению поставленных целей во благо будущих поколений.

Оберегать наш Кыргызстан как зеницу ока и приумножать его мощь, развивать и добиваться его процветания - священный долг каждого из нас!

Пусть Всевышний оберегает наш Кыргызстан, каждого нашего гражданина!".