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На юге КР введен карантин из-за подозрения на сибирскую язву

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- Виктория Григоренко
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В селе Жаны-Акман Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области с подозрением на сибирскую язву госпитализированы 8 человек. Об этом VB.KG сообщил заместитель директора Государственной инспекции по санитарной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности Аширбай Жусупов.

По его словам, зараженное мясо после забоя было разделено на шесть семей района, 15 килограмм уже изъято сотрудниками ведомства.

- Один из жителей села купил в Узгенском районе корову. По приезду домой скотину забили, а часть мяса продали соседям. Как утверждают владельцы больного животного, видимых признаков заражения сибирской язвой у него не было, - отметил Жусупов.

Сейчас сотрудники Госветинспекции ввели карантин на территории района, подчеркнул замдиректора ведомства.

- Ведется исследование почвы, где был забит скот, проводится экспертиза изъятого мяса и шкуры, идут ветеринарные и санитарные мероприятия по выявлению других фактов болезни скота. Если выяснится, что заболевание пришло из другого района, то и его могут в ближайшее время закрыть на карантин, - пояснил Жусупов.

Сибирская язва - острое инфекционное заболевание. Заражение человека этим недугом происходит через животных. Болезнь может протекать в виде легочной или кишечной форм, но абсолютное большинство случаев относится к кожной форме. Несвоевременное лечение приводит к летальному исходу.

URL: https://www.vb.kg/371728
Теги:
Джалал-Абадская область, сибирская язва, Кыргызстан
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