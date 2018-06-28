Нардеп предложил проверять расходы и доходы у родственников чиновников

Депутат Жогорку Кенеша, член комитета по бюджету и финансам Акылбек Жапаров призывает начать проверку доходов и расходов не только чиновников, но и всех их родственников. Об этом нардеп рассказал в беседе с VB.KG.

- Уже долгие годы мы говорим о том, чтобы декларации о доходах и расходах сдавали все граждане Кыргызстана. Сейчас мы отдельно проверяем сведения чиновников. По ним все добропорядочные граждане, живущие на одну зарплату. Мы должны составить генеалогическое древо каждого чиновника, чтобы понять, какое имущество на какого родственника записано. Во всем мире тот, кто выплачивает налоги с указанного в декларации имущества, тот и собственник. Так и найдутся незаконные доходы, земли, машины и прочее. Когда чиновники побоятся потерять свое богатство, тогда начнут честно указывать данные в декларации, - объяснил Акылбек Жапаров.

Накануне, выступая в Жогорку Кенеше, президент Сооронбай Жээнбеков отметил важность проверки подлинности декларации чиновников аппарата президента, правительства, парламента, судей и правоохранительных органов как компонента борьбы против коррупции. Данный процесс начнется уже 1 июля.