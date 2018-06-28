Нардеп предложил проверять расходы и доходы у родственников чиновников

Уголовное дело в отношении депутатов Жогорку Кенеша Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова поступило в Госкомитет национальной безопасности, сообщила пресс-служба ГКНБ.В деле фигурируют и экс-министры сельского хозяйства Чынгысбек Узакбаев и Таалайбек Айдаралиев.29 мая по материалам антикоррупционной службы ГКНБ было возбуждено уголовное дело по статье "Коррупция" в отношении высокопоставленных чиновников. По информации ГКНБ, 17 июля 2009 года на основании распоряжения премьер-министра Игоря Чудинова Государственным фондом развития экономики (ГФРЭ) и Министерством финансов КР необоснованно и незаконно была выделена бюджетная ссуда в размере 200 миллионов сомов одной из компаний для реконструкции семяочистительного завода и выращивания семенного материала сахарной свеклы со сроком погашения до 31 декабря 2012 года.В ГКНБ сообщили, что до подписания вышеуказанного распоряжения гражданка Шандецкая (теща Чудинова) приобрела 24 процента акций этой компании. Также акциями владели супруга экс-министра финансов и другие лица.
lВ последующем, отметили в спецслужбах, ГФРЭ при Министерстве финансов дважды (в 2012-м и 2015 годах) необоснованно и незаконно были продлены сроки возврата задолженности компании по выплате государственной бюджетной ссуды, отметили в ведомстве.По состоянию на 1 марта 2017 года задолженность ОАО перед Министерством финансов КР составляет 237 миллионов 791 тысячу сомов. Кроме того, в данное время, согласно материалам уголовного дела, фактическим владельцем 95 процентов акций компании являются лица, аффилированные с депутатом Акылбеком Жапаровым, комментируют в ГКНБ.
Согласно заключению судебного эксперта, компания из поступивших от республиканского бюджета в виде целевой ссуды денег не по целевому назначению использовала 68 миллионов 248 тысяч сомов.
"Таким образом, в результате противоправных действий Чудинова, экс-министров сельского хозяйства и мелиорации Узакбаева и Айдаралиева, экс-министра экономики Жапарова и других связанных с ними лиц государству причинен ущерб в особо крупном размере", — сказано в сообщении ГКНБ.
Расследование данного уголовного дела поручено следственному управлению ГКНБ.