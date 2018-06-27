Представители Казахстана и Кыргызстана вышли на гей-парад в Нью-Йорке

В минувшие выходные в Нью-Йорке в очередной раз прошел самый крупный гей-парад в США, в котором приняла участие и колонна русскоязычных ЛГБТ, передает ИА "NewTimes.kz" cо ссылкой Rainbow USA.

Среди выходцев из стран бывшего Союза - и представители Казахстана и Кыргызстана. Правда, виден только флаг РК и плакаты солидарности с геями наших обеих республик.

"15 лет назад по причине своей сексуальной ориентации я уехал в Канаду и уже получил гражданство, но часто бываю в Казахстане, и мне больно смотреть, как геям в Казахстане приходится скрывать свою ориентацию и они подвергаются преследованиям, когда во всем мире это уже давно стало нормой", − передает издание слова одного из участников парада.

Гей-парад в Нью-Йорке прошел в 49-й раз. 9 часов по центральным улицам Нью-Йорка прошли представители более 350 организаций.