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Представители Казахстана и Кыргызстана вышли на гей-парад в Нью-Йорке

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- ВБ
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В минувшие выходные в Нью-Йорке в очередной раз прошел самый крупный гей-парад в США, в котором приняла участие и колонна русскоязычных ЛГБТ, передает ИА "NewTimes.kz" cо ссылкой Rainbow USA.

Среди выходцев из стран бывшего Союза - и представители Казахстана и Кыргызстана. Правда, виден только флаг РК и плакаты солидарности с геями наших обеих республик.

"15 лет назад по причине своей сексуальной ориентации я уехал в Канаду и уже получил гражданство, но часто бываю в Казахстане, и мне больно смотреть, как геям в Казахстане приходится скрывать свою ориентацию и они подвергаются преследованиям, когда во всем мире это уже давно стало нормой", − передает издание слова одного из участников парада.

Гей-парад в Нью-Йорке прошел в 49-й раз. 9 часов по центральным улицам Нью-Йорка прошли представители более 350 организаций.

URL: https://www.vb.kg/371733
Теги:
Казахстан, США, ЛГБТ, Кыргызстан
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Комментарии
Алмаз
27.06.2018, 16:20

Пусть поможет и остальным уехать.. они тут не нужны!!!

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