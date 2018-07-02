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Третье задержание за неделю. Что ищут иностранцы на границе Кыргызстана?

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- Виктория Григоренко
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В погранзонах КР, где в последнее время участились случаи задержания иностранных туристов, обычно располагаются природные заповедники и этнопарки отдыха. Поэтому задержания усиливаются в период летнего сезона. Об этом VB.KG сообщила руководитель пресс-службы ГПС КР полковник Гульмира Борубаева.

- Проблема в том, что многие зарубежные гости Кыргызстана не осведомлены о том, что для нахождения на территории подобных участков необходимы определенные разрешительные документы от ГРС или Погранслужбы. Это касается не только иностранцев, но и граждан нашей республики. Не затрагивают эти нормы лишь тех, кто проживает или работает в таких закрытых местах. Для других отсутствие документации грозит штрафом и другими неприятными последствиями. Но если подобное разрешение предоставить сотруднику ГПС, обозначив цель поездки на данную территорию, то отдых можно продолжить без отрицательных эмоций и на законных основаниях, - отметила Борубаева.

Напомним, это уже третье задержание иностранных граждан за последнюю неделю на подобных территориях. В первый раз речь шла о малазийских туристах, затем были задержаны граждане Швейцарии. Теперь задержаны граждане Польши и России. Но если в первых двух случаях нарушения происходили близ границы с Казахстаном, то последнее зарегистрировано близ Таджикистана на юге страны.

URL: https://www.vb.kg/371734
Теги:
граница, туризм, Чуйская область, Кыргызстан, Погранслужба
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Комментарии
ABC ABC
02.07.2018, 18:13
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 2
Комментариев: 5

Что-то часто стали иностранцы нарушать погранрежим !? Неспроста это ,явно неспроста !Проверка нашей бдительности !

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Karina Karimova
02.07.2018, 18:16
Карма: +70
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 93
Минусов: 23
Комментариев: 101

Ага, туристы. Диверсанты. Игиловцы европейского и азиатского происхождения. Ищут лазейки как можно незаметно перейти границу.

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