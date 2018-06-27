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Инспектор Счетной палаты вымогал взятку в 200 тысяч сомов

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- ВБ
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Прокуратурой Нарынской области возбуждено уголовное дело по ст.313 и ст.313-1 УК Кыргызской Республики по факту вымогательства и получения взятки инспектором Счетной палаты Кыргызской Республики по Иссык-Кульской и Нарынской областям.

Проверкой установлено, что в ходе аудита финансово-хозяйственной деятельности отдела образования Нарынского района за 2017 год инспектор под предлогом выявленных им фактов незаконного расходования бюджетных средств стал вымогать у главного бухгалтера вышеупомянутого районного отдела образования денежные средства в сумме 200 тыс. сомов.

В свою очередь главный бухгалтер по указанию инспектора через расчетного бухгалтера перевела часть требуемой суммы в размере 80 тыс. сомов на имя супруги инспектора.

В настоящее время прокуратура области осуществляет надзор по уголовному делу, расследование которого поручено следственному отделу УГКНБ Кыргызской Республики по Нарынской области.

URL: https://www.vb.kg/371736
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, Счетная палата, Иссык-Кульская область, Таласская область, взятка
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