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Жарко и засушливо. Прогноз погоды на июль

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- Виктория Григоренко
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В Чуйской и Таласской областях температура воздуха в июле может подняться до отметки 38-40º. Прогноз на второй месяц лета распространил МЧС КР.

А вот количество осадков на этой территории ожидается в долинной зоне меньше нормы, в предгорных районах около нормы.

"Средняя месячная температура воздуха будет по прогнозам на 1° выше климатической нормы и составит в Чуйской долине 24-26°, в Таласской долине 21-23° тепла. В предгорных районах и в Кеминской долине средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы и составит 17- 19º тепла. В течение месяца ожидается колебание температур ночью от 13-18º до 20-25º тепла, днем от 29-34° до 35-37°, в отдельные дни возможно повышение до 38-40º. В предгорных районах и в Кеминской долине температура воздуха ночью в пределах 8-13º, днем колебание от 20-25° до 27-32°", - отмечает МЧС.

Жарко будет и на юге Кыргызстана. Так в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях количество осадков ожидается в долинной зоне меньше нормы, в предгорных районах около нормы.

"Средняя месячная температура воздуха этих областях будет выше на 1-3° выше климатической нормы и составит 25-27°, в предгорных районах на 1° выше климатической нормы и составит 22-25° тепла. В течение месяца температура воздуха ночью ожидается в пределах 20-25º тепла, днем колебание от 30-35° до 36-40° тепла. В предгорных районах температура воздуха ночью поднимется до 13-18º тепла, днем - от 23-28° до 30 -35°", - пояснили в ведомстве.

В Иссык-Кульской области средняя температура воздуха ожидается на 1º выше климатической нормы и составит 17-19° тепла.

"В целом в июле в этом регионе ночью 12-17°, днем колебание от 17-22° до 23-28°, по востоку Иссык-Кульской котловины до 25-30°. В Нарынской области чуть менее жарко. Там ожидается преобладание температуры воздуха ночью 7-12º, днем 25-30º", - подчеркнули в МЧС.

URL: https://www.vb.kg/371737
Теги:
МЧС, погода, Кыргызстан
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