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Финполовцы КР предотвратили контрабандный ввоз на территорию Казахстана

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- Мария Озмитель
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Сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) совместно с ГУВКР ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение и выявление фактов незаконного ввоза и вывоза товаров народного потребления (ТНП) установлен факт контрабандного вывоза табачной продукции на территорию Республики Казахстан.

Так, 8 июня 2018 года на контрольно-пропускном пункте (КПП) "Ак-Жол" была остановлена грузовая автомашина марки "МАН" под управлением гражданина Республики Казахстан "К.А.", в которой (со слов водителя) находились различные ТНП, предназначенные для вывоза в Республику Казахстан.

При осмотре указанного авто было установлено, что помимо коробок с различными ТНП в грузовом отсеке с явными признаками тайной перевозки (в глубине кузова) перевозились коробки с табачной продукцией (сигареты марок: "Winston" и "Ambassador" - 75 тысяч пачек с акцизными марками Республики Таджикистан, "Kazlnter" - 12 тысяч пачек без акцизных марок, а также 158 тысяч пачек с различным наименованием с акцизными марками Кыргызской Республики).

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 200 (производство, хранение, импорт и реализация продукции, подлежащей обязательному акцизному обложению без акцизных марок) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба Финпола.

В настоящее время Следственным управлением ГСБЭП ведется следствие.

URL: https://www.vb.kg/371741
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