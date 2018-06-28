Поражение Германии. В шоке все!

27 июня сборная Германии сенсационно проиграла команде Южной Кореи со счетом 0:2. Действующие чемпионы мира по футболу, заняв последнее место в группе F, вылетели из мундиаля, пишут российские СМИ.

Все 90 минут матча немцы никак не могли попасть в ворота соперника. А ведь им нужно было забить хотя бы один гол, чтобы выйти из группы. Но этого не случилось. Более того, сборная Кореи вырвала победу в добавочное время. Безусловно, такой исход порадует южнокорейских болельщиков, хотя команда из группы даже с учетом этой победы не выйдет. Кстати, это первый случай в истории, когда не вышла из группы на чемпионате мира сборная Германии.

Мундиаль-2018 шокирует болельщиков. Ранее на грани вылета находился финалист прошлого мирового первенства Аргентина.

По результатам проведенных матчей в плей-офф выходят:

1. Сборная России (группа A, второе место)

2. Сборная Уругвая (группа A, первое место)

3. Сборная Франции (группа C, первое место)

4. Сборная Хорватии (группа D, первое место)

5. Сборная Бельгии (группа G, первое или второе место)

6. Сборная Англии (группа G, первое или второе место)

7. Сборная Испании (группа B, первое место)

8. Сборная Португалии (группа B, второе место)

9. Сборная Дании (группа C, второе место)

10. Сборная Аргентины (группа D, второе место)

11. Сборная Швеции (группа F, первое место)

12. Сборная Мексики (группа F, второе место)

13. Сборная Бразилии (группа E, первое место)

14. Сборная Швейцарии (группа E, второе место)