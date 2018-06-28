Счетная палата отреагировала на уголовное дело против своего инспектора

"Счетная палата Кыргызской Республики на обращения СМИ прокомментировать ситуацию по возбуждению уголовного дела в отношении инспектора территориального подразделения Счетной палаты по Иссык-Кульской и Нарынской областям сообщает, что на данный момент ведется расследование и какие-либо комментарии преждевременны", - говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что руководство Счетной палаты в рамках общенациональной борьбы с коррупцией заинтересовано в очищении своих рядов от недобросовестных сотрудников и предпринимает для этого соответствующие меры.

Напомним, против инспектора Счетной Палаты по Иссык-Кульской и Нарынской областям заведено уголовное дело по факту вымогательства 200 тыс. сомов у бухгалтера образовательного учреждения за сокрытие якобы выявленных нарушений.