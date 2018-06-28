Погода
$ 68.12 - 68.36
€ 78.75 - 79.87

Счетная палата отреагировала на уголовное дело против своего инспектора

491  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Счетная палата Кыргызской Республики на обращения СМИ прокомментировать ситуацию по возбуждению уголовного дела в отношении инспектора территориального подразделения Счетной палаты по Иссык-Кульской и Нарынской областям сообщает, что на данный момент ведется расследование и какие-либо комментарии преждевременны", - говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что руководство Счетной палаты в рамках общенациональной борьбы с коррупцией заинтересовано в очищении своих рядов от недобросовестных сотрудников и предпринимает для этого соответствующие меры.

Напомним, против инспектора Счетной Палаты по Иссык-Кульской и Нарынской областям заведено уголовное дело по факту вымогательства 200 тыс. сомов у бухгалтера образовательного учреждения за сокрытие якобы выявленных нарушений.

URL: https://www.vb.kg/371743
Теги:
вымогательство, коррупция, Кыргызстан, Счетная палата
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Мар
28.06.2018, 12:14

Кому-то понадобилось место Марипова? 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  