Гражданин Узбекистана пытался незаконно попасть на территорию Кыргызстана

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 27 июня 2018 г. на контрольно-пропускном пункте "Кадамжай-автодорожный" при попытке незаконного пересечения государственной границы был задержан гражданин Республики Узбекистан.

Гражданин Узбекистана Э.Х., 1989г.р., пытался пересечь государственную границу, минуя пограничный контроль, но был выявлен пограничным нарядом.

В ходе опроса выяснилось, что у него отсутствуют документы, удостоверяющие личность.

После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.