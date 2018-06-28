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Гражданин Узбекистана пытался незаконно попасть на территорию Кыргызстана

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- ВБ
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 27 июня 2018 г. на контрольно-пропускном пункте "Кадамжай-автодорожный" при попытке незаконного пересечения государственной границы был задержан гражданин Республики Узбекистан.

Гражданин Узбекистана Э.Х., 1989г.р., пытался пересечь государственную границу, минуя пограничный контроль, но был выявлен пограничным нарядом.

В ходе опроса выяснилось, что у него отсутствуют документы, удостоверяющие личность.

После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.

URL: https://www.vb.kg/371744
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан, МВД, Погранслужба
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