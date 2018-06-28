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В Кара-Балте и Бишкеке отключат газ. Правда, ненадолго

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- ВБ
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ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача природного в следующих районах:

- 29 июня в г. Кара-Балта по пр. Кожомбердиева;

- с 2 по 3 июля в г. Бишкек в районе ул. Суворова, БЧК, Суюмбаева, Карагачевая роща;

- с 2 по 6 июля в г. Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц: Элебаева, Л.Толстого, Кулатова, Байтик Баатыра; Кулатова, Жукеева-Пудовкина, Горького, Байтик Баатыра; з-д "КыргызАвтоМаш", ОсОО "Алькони" (ул. Матросова, 1А), супермаркет "Глобус" (ул. Матросова, 1А).

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.

URL: https://www.vb.kg/371746
Теги:
газ, Кара-Балта, ремонт, КыргызгазПром, Бишкек, Кыргызстан
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