В Кыргызстане вновь утонул ребенок из-за халатности родителей

27 июня в Джалал-Абадской области Ноокенского района в селе Достук утонула пятилетняя девочка. Информацию об этом распространила пресс-служба МЧС КР.

- А.Н. 2013 г.р. находилась на тое с отцом. Оставшись без присмотра, девочка играла у водного канала "Достук". Когда заметили, что ребенка нигде нет, жители позвонили в службу "112". На место происшествия выехала спасательная служба МЧС. Поиски пропавшей до 21.00 часов результатов не дали. Только утром в 9.00 ее тело было обнаружено местными жителями в воде. И передано родственникам, - сообщили в МЧС.

Согласно практике, в Кыргызстане не возбуждаются уголовные дела по подобным фактам. Соответственно никто не несет наказание за оставление ребенка без присмотра, повлекшее смерть. Трагическая гибель регистрируется как несчастный случай.