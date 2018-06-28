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У госслужащих, желающих дополнить свою ЕНД, осталось два дня

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане по итогам 2017 года около 455 тысяч налогоплательщиков сдали Единую налоговую декларацию (ЕНД). Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель Государственной налоговой службы Тенизбек Абжапаров.

Из них 203 тыс. 622 - индивидуальные предприниматели, 132 тыс. 265 – физические лица, 48 тыс. 862 – физические лица, не имеющие облагаемых доходов и 41 тыс. 708 – организации.

Но если пока для рядовых граждан ЕНД не является обязательной, то за несвоевременную подачу сведений о доходах государственные и муниципальные служащие наказываются штрафом в 2 тысячи сомов.

- Чтобы увеличить сумму штрафа, необходимо внести изменения в закон. Пока же мы собрали с нарушителей более 600 тыс. сомов. Всего не сдали ЕНД 1800 государственных и муниципальных служащих. В целом, наложен штраф на 1 млн 330 тыс. сомов, - отметил Тенизбек Абжапаров.

Он также напомнил, что уже с 1 июля Государственная налоговая служба начнет детальную проверку деклараций государственных и муниципальных служащих.

- В случае выявления неполной или недостоверной информации в декларации, материалы по ним будут переданы в органы прокуратуры для дачи юридической оценки. ГНС же опубликует на своем сайте общие данные о расходах и имуществе государственных и муниципальных служащих в октябре, - сообщил глава ГНС.

Тенизбек Абжапаров подчеркнул, что любой декларант имеет право до 30 июня внести поправки в сданные ранее сведения.

Отметим, декларационная кампания по итогам 2017 года проводилась с начала 2018 года до 1 марта для юридических лиц и до 1 апреля для физических лиц.

URL: https://www.vb.kg/371754
Теги:
Генеральная прокуратура, ГНС, мэрия, декларация, правительство, деньги, Жогорку Кенеш
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