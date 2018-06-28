Кому пришло в голову ломать саженцы деревьев?

По улице Тыныстанова недавно неизвестными злоумышленниками был сломан ещё один саженец. Ранее от рук вандалов пострадали ещё 5 крупномерных саженцев по улице Токтоналиева, на южной магистрали, на улице Профсоюзной, которые были безжалостно сломаны в самую цветущую пору, сообщает МП "Бишкекзеленхоз".

"Кому понадобилось применить силу и скрутить молодой ствол дерева с такой жестокостью, уму непостижимо...Лучше бы избыток этой силы применили в созидательном русле и сделали что-нибудь полезное для города.

Мы обращаемся к людям, которые намеренными или случайными действиями привели к такому осквернению живых и здоровых деревьев, не делать так больше и воззвать к своей совести!!!

Дорогие горожане, просим бережно отнестись к зелёным насаждениям города! Ведь столько времени потребуется, чтобы выросли полноценные деревья. Молодые саженцы требуют первое время заботу и уход, так давайте беречь то, что имеем!", - говорится в сообщении предприятия.