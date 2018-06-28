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Кому пришло в голову ломать саженцы деревьев?

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- ВБ
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По улице Тыныстанова недавно неизвестными злоумышленниками был сломан ещё один саженец. Ранее от рук вандалов пострадали ещё 5 крупномерных саженцев по улице Токтоналиева, на южной магистрали, на улице Профсоюзной, которые были безжалостно сломаны в самую цветущую пору, сообщает МП "Бишкекзеленхоз".

"Кому понадобилось применить силу и скрутить молодой ствол дерева с такой жестокостью, уму непостижимо...Лучше бы избыток этой силы применили в созидательном русле и сделали что-нибудь полезное для города.

Мы обращаемся к людям, которые намеренными или случайными действиями привели к такому осквернению живых и здоровых деревьев, не делать так больше и воззвать к своей совести!!!

Дорогие горожане, просим бережно отнестись к зелёным насаждениям города! Ведь столько времени потребуется, чтобы выросли полноценные деревья. Молодые саженцы требуют первое время заботу и уход, так давайте беречь то, что имеем!", - говорится в сообщении предприятия.

URL: https://www.vb.kg/371757
Теги:
Зеленстрой, озеленение, Бишкек
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Комментарии
Гоша
28.06.2018, 15:00

Наверное, они хотели вырвать и или выкопать эти саженцы на свои сады и участки.. Как это было с японскими сакурами, саженцы которых на следующий год продавали около "Круга" (Ахунбаева-Аламатинская).

Через апур лет как щтык сразу появились "!саженцы сакуры" и их за 200 сом продавали всем желающим!

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