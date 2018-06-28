В Кыргызстане активизируются политические партии и усилится оппозиция

Послание президента было ожидаемо и логично. Поскольку экспертное сообщество неоднократно говорило о том, что главе государства необходимо озвучить свои приоритеты развития Кыргызстана. Ведь за 8 месяцев президентства общественность не слышала концептуальных долгосрочных тезисов, дающих понимание будущих политических трендов хотя бы на год вперед.

Сам президент подчеркнул, что озвученные им цели являются основой шестилетней программы Стратегии развития Кыргызстана. Это правильно потому, что у каждого главы государства должно быть собственное понимание образа будущего страны.

Так обрисовал "Вечерке" вчерашнее выступление Сооронбая Жээнбекова в Жогорку Кенеше экс-депутат парламента, эксперт по госустройству Алишер Мамасалиев. Мы задали общественному деятелю еще несколько вопросов...

- Как вы думаете, почему президент решил выступить с посланием именно сейчас?

- Наверное, это сделано специально в завершение политического сезона. 2 июля депутаты уедут по регионам, потом на каникулы. Поэтому перед этим президент дал понять и законодателям, и исполнителям, чего ждать осенью. К примеру, многие ждали, что в сентябре будет изменение структуры правительства. Об этом было сказано и самим премьер-министром на заседании Жогорку Кенеша. Но в речи Сооронбая Жээнбекова об этом не было ни слова. Из чего складывается мнение, что к осени изменится не структура правительства, а его персональный состав, - считает Мамасалиев.

- Президент поставил много важных задач перед госуправлением. Какие из них привлекли ваше внимание больше всего?

- Президент озвучил, что в преддверии парламентских выборов необходимо внести изменения в ряд законопроектов. Причем принять их должен Жогорку Кенеш в трех чтениях за год до даты выборов, то есть до октября 2019-го. А это конституционные законы, внесение поправок в них имеет свои особенности. Как следствие, мы сразу увидим активизацию политических партий. Я думаю, следующий политический сезон будет очень активным, будет усиление оппозиции.

Еще один базовый элемент программы президента хотелось бы отметить – это задачи по развитию регионов. Он сказал, что будет создана рабочая группа, курирующая все решения, связанные с регионами. Это развитие инфраструктуры, производственных мощностей, создание рабочих мест, реформа местного самоуправления. Это логично, потому что сейчас у нас дисбаланс развития городов. Мы развиваем только Бишкек и Ош. Поэтому эта реформа будет поддержана общественностью двумя руками, - отметил респондент.

- В заключение своей речи президент сказал о некой силе, "стремящейся посеять зерно раздора в нашем обществе". Как вы считает, о чем идет речь? И есть ли у какой-либо условной силы возможность дестабилизировать ситуацию в Кыргызстане?

- Конечно, есть недовольные, но все это имеет локальный характер. Это больше связано с кадровой перестановкой, с судебными решениями, арестами по коррупционным делам, а не с публичной политикой. На сегодняшний день я вижу проявление солидарности к главе государства. Но это имеет свои временные рамки. Эффект маятника никто не отменял. Придет момент, когда президенту надо будет дать отчет о проделанной работе. Ведь обещано было много. В том числе по политическим правам, по свободе СМИ, по справедливости судейского корпуса и общественной безопасности. Да, у президента есть видение, как решать эти вопросы, но пока этого никто не делает. Здесь может появиться проблема. Но о том, что существует какая-то политическая сила, способная апеллировать новой власти – я ее не вижу, - заключил Алишер Мамасалиев.