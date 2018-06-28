Девять маралов возвращены в родные места обитания

Впервые в истории Кыргызстана 9 особей марала из Нарынского государственного заповедника Нарынской области были переселены в лесной заказник Балтыркан Аксыйского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщает Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства КР (ГАООСиЛХ).

Как сообщает ведомство, транспортировка животных проводилась специально оборудованным транспортом с участием сотрудников ГАООС и ЛХ, специалистов Национальной академии наук и ветеринарной службы КР.

- В настоящее время переселенные 9 особей маралов чувствуют себя хорошо и находятся под постоянным наблюдением сотрудниками ГАООС и ЛХ. Следует отметить, что Балтырканский лесной заказник находится на высоте 2 000 метров над уровнем моря на территории Авлетимского лесхоза и граничит с Сары-Челекским биосферным заповедником. Общая его площадь составляет 504 гектара. Густой лес идеально подходит по всем параметрам для обитания марала, - рассказали в ГАООСиЛХ.

Ведомство намерено продолжит работу совместно с общественными объединениями и местными жителями Аксыйского района по реинтродукции животных и на другие регионы Кыргызстана .

Целью переселения является сохранение и воспроизводство марала и расширение мест его обитания.

Проекта "Реинтродукция маралов в Западный Тянь-Шань" инициирован общественным объединением "Жамаат Алан-Тоо" и реализован при финансовой поддержке Фонда Кристенсена (TCF), Фонда Кремниевой Долины (SVCF) и Фонда Ди Каприо (LDF) по сохранению снежного барса при.

Для справки: Марал - восточноазиатский настоящий олень. Подвид благородного оленя.