Наказать инвалида I группы за изнасилование 6-летней девочки не удастся?

Пресс-служба МВД распространила пояснение по факту изнасилования несовершеннолетней.

Установлено, что 20 июня 2018 года примерно в 17:00 часов 13-летний подросток совершил развратные действия сексуального характера в отношении 6-летней девочки, в результате чего девочка была госпитализирована в больницу.

Собранный материал был зарегистрирован в органах внутренних дел Кыргызской Республики. По материалу были назначены все необходимые судебные экспертизы. В настоящий момент заключение экспертизы не готово.

При проверке материала было установлено, что 13-летний мальчик, согласно справке Центра медико-социальной экспертизы лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 2016 года является инвалидом 1-группы.

Согласно статье 18 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики, уголовной ответственности подлежит лицо, которому до совершения преступления исполнилось шестнадцать лет. Лицо, которому до совершения преступления исполнилось 14 лет, подлежит уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, изложенных в настоящей статье. На данный момент 13-летний мальчик с 25 июня 2018 года находится на лечении в Республиканской детской психиатрической больнице Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики.

От редакции добавим, что I-я группа инвалидности является самой "серьезной" и присваивается, как правило, недееспособным гражданам. Так что вряд ли подросток, изнасиловавший 6-летнюю девочку, понесет ответственность. Но открытым остается вопрос, где были и какова ответственность опекунов "недееспособного" мальчика, который оказался вполне способен на преступление...