Депутат Сагындык Келдибаев подал в суд на экс-депутата Ыргал Кадыралиеву

За распространение ложной информации о том, что депутат Жогорку Кенеша Сагындык Келдибаев получил мандат незаконно, так как у него якобы имеется гражданство России, депутат Сагындык Келдибаев подал заявление в Ленинский районный суд г. Бишкек на экс-депутата Ыргал Кадыралиеву, сообщает секретариат парламентской фракции "Республика - Ата-Журт".

В своем заявлении Сагындык Келдибаев требует компенсацию за оскорбление его чести и достоинства в размере 7 млн сомов.

"Пусть суд даст справедливую оценку ее действиям. Я не отрицаю, что имел российское гражданство, но в 2014 году я вышел из него. Это вам официально могут подтвердить в соответствующих органах", - сообщил Сагындык Келдибаев