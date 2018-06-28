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Депутат Сагындык Келдибаев подал в суд на экс-депутата Ыргал Кадыралиеву

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- ВБ
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За распространение ложной информации о том, что депутат Жогорку Кенеша Сагындык Келдибаев получил мандат незаконно, так как у него якобы имеется гражданство России, депутат Сагындык Келдибаев подал заявление в Ленинский районный суд г. Бишкек на экс-депутата Ыргал Кадыралиеву, сообщает секретариат парламентской фракции "Республика - Ата-Журт".

В своем заявлении Сагындык Келдибаев требует компенсацию за оскорбление его чести и достоинства в размере 7 млн сомов.

"Пусть суд даст справедливую оценку ее действиям. Я не отрицаю, что имел российское гражданство, но в 2014 году я вышел из него. Это вам официально могут подтвердить в соответствующих органах", - сообщил Сагындык Келдибаев

URL: https://www.vb.kg/371763
Теги:
парламент, суд, Республика – Ата-Журт, Ыргал Кадыралиева
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Комментарии
вчк
28.06.2018, 17:33

и тех и этих на нары, имущество конфисковать и построить для детей больницу

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