Животное, больное бруцеллезом, следует забить и сдать на колбасу....

Центр профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Аламудунского района сообщает, что за текущий период 2018 года по району зарегистрировано 3 случая острого бруцеллеза, в сравнении с прошлым годом заболеваемость остается на уровне (за 6 мес 2017 года также было зарегистрировано 3 случая). Все 3 случая - лица трудоспособного возраста, что говорит о том, что при разделке или забое скота в основном участвуют мужчины трудоспособного возраста, что имеет немаловажную роль как один из факторов риска заражения, не соблюдаются меры индивидуальной защиты, употребляются недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения.

Справка:

Бруцеллез - это инфекционное заболевание, которое передается к человеку только от больных животных и характеризуется поражением нервной, сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата и склонна к хронизации процесса.

Источником заражения людей являются только животные. Чаще всего бруцеллезом болеют овцы, козы, крупный рогатый скот, иногда встречается и у других животных.

Люди заражаются от больных животных, особенно опасны овцы и козы, при этом возникает тяжелая форма бруцеллеза, приводящая к инвалидности, особенно у молодых, может привести к бесплодию.

Возбудители бруцеллёза в большом количестве находятся в выделениях больных животных, а всё, что загрязняется их выделениями, остаётся длительное время заразными. Устойчивы к низким температурам и во влажной среде. Например: в воде до 90 дней, в молоке при температуре холодильника до 16 дней, брынзе до 60 дней, в моче коров до 4 дней, в навозе до 120 дней, сухой почве до 60 дней, во влажной почве до 72 дней, в шерсти и коже до 4 месяцев. Кипячения более 5 минут убивает моментально.

Дезинфицирующие средств (хлорная известь 25%, лизол, креалин, хлорамин, карболовая кислота в концентрации 3%) убивает бруцелл в течение 5 минут.

Основной признак заболевания у животных: артрит, тендовагинит, бурсит, эндометрит, орхит, эпидедемит, мастит. Болезнь у животных протекает в скрытой форме без особых признаков проявлений, они остаются носителями бруцелл и выделяют их в окружающую среду, почву, пастбище, водоемы.

Пути заражения могут быть:

- Алиментарный: через пищевые продукты, сметана без пасстеризации, сырое молоко и т.д.

- Контактный: работники, участвующие в забое и разделке мяса, при уходе за больными животными, при обработке продуктов их производства (мясо,шерсть, шкура и т.д.).

- Не исключается по данным некоторых авторов "аэрогенный" путь передачи (вдыхая пары испражнений).

Бруцеллы проникают в организм человека через поврежденную кожу и слизистые оболочки глаз , носа, рта при приеме пищи и курении.

Зачастую заражение человека происходит при забое и разделке туш бруцеллезных животных, при стрижке, при приготовлении кизяка, если не соблюдаются меры личной гигиены (спец одежда, перчатки).

Часто заражение происходит при употреблении в пищу сырых молочных продуктов (молока, сметаны, брынзы и др.).

У человека наиболее частыми признаками являются: повышение температуры тела, боли в суставах, в костях и мышцах. Боли в суставах иногда настолько сильные, что больные не могут самостоятельно передвигаться, а в больницу их приносят на носилках.

При своевременном обращении к врачу и получении полного курса лечения может наступить излечение. Но иногда заболевание затягивается на годы и переходит в хроническую форму.

Заболеваний среди людей можно избежать, если соблюдать правила ухода за животными:

- Проводить профилактические прививки животным.

- Если у животного рождается нежизнеспособный приплод или случается аборт, нужно немедленно доставить плод в ветбаклабораторию на лабораторное исследование и сообщить ветеринарному врачу, который даст необходимые рекомендации, консультации, а так же обследовать весь скот на бруцеллез, имеющийся в личном хозяйстве.

- При выявлении положительного результата на бруцеллеза у животного, необходимо в ранние сроки забить животное и сдать на переработку в колбасный цех, но не позже 15 дней со дня выявления бруцеллеза.

- Подстилку и послед сжечь, а место, загрязненное выделениями животного, залить 20%-раствором хлорной извести, или 3-5% раствором лизоля, креалина.

- При уходе за животными следует надевать специальную одежду, резиновые сапоги, перчатки

- Спец.одежду нельзя заносить в дом.

- Не употреблять сырое молоко, сметану и др. молочные продукты из рук, без ветеринарного освидетельствования.

- Шкуры больного скота подвергать засолке.

- При покупке у хозяина требовать справку о состоянии здоровья животного и о проведении прививок против бруцеллеза.

Соблюдая вышеуказанное, утверждает ведомство, вы можете предупредить заражение бруцеллезом себя и окружающих людей!