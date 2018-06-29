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Всем выйти из сумрака! Абылгазиев рассказал о главных экономических задачах

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- ВБ
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"Увеличение объема инвестиций может быть только тогда, когда предприниматели уверены в завтрашнем дне, в своей безопасности и в защите своего бизнеса", - заявил премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев накануне, на очередном заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве Кыргызской Республики.

Глава правительства еще раз особо отметил, что государственные органы должны прилагать усилия для создания максимально благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в стране.

Премьер-министр подчеркнул, что приоритетное значение будет отдаваться региональному развитию, сельскому хозяйству и экспортным отраслям экономики.

"В рамках Концепции развития регионов планируется реализация точек роста в областях, которые вовлекут в экономическую деятельность прилегающие территории с использованием местных производственных мощностей", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр также отметил, что одним из основных методов работы правительства будет создание принципа "Единого окна" и исключение контакта между бизнесом и государственными органами.

"Предоставление государственных услуг для бизнеса будет максимально переводиться на электронный дистанционный формат без контактов с государственными служащими. Для этой цели большое внимание будет уделено внедрению современных цифровых решений, таких как система электронного межведомственного взаимодействия "Тундук", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Кроме того премьер-министр отметил, что важным направлением работы правительства будет постепенный вывод отечественной экономики "из тени" путем внедрения электронной фискализации и структурных изменений в налоговой и таможенной отраслях.

"Мы будем стремиться к тому, чтобы сделать уплату налогов максимально простой процедурой, проходящей в автоматическом режиме. Будет продолжено внедрение современных сервисов для бизнеса и упрощение налоговой отчетности в первую очередь для малого и среднего бизнеса. Будет продолжено снижение административного давления на бизнес и уменьшение количества проверок", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава правительства также сказал, что будет уделено пристальное внимание вопросу доступа предпринимателей к финансовым ресурсам. В этой связи будет оказана поддержка внедрению льготных кредитов для бизнеса, сельхозпроизводителей и развитию системы гарантийных фондов.

Абылгазиев добавил, что в рамках новых Кодексов, вступающих в силу в 2019 году, будет продолжаться работа по декриминализации экономических вопросов, в связи с чем уголовное преследование предпринимателей не будет использоваться для решения хозяйственных споров.

"Такие споры будут решаться в административном и арбитражном порядке. Для своевременной и целенаправленной защиты интересов предпринимателей и бизнеса планируется введение института бизнес-омбудсмена", - заявил глава кабмина.

Было также сделано заявление, что наряду со странами ЕАЭС будет продолжено развитие экономического сотрудничества с другими важными партнерами, такими как Китай, Узбекистан, страны Европейского Союза и др.

"Для расширения торгово-экономического сотрудничества правительство продолжит работу по постепенной интеграции экономики страны в ЕАЭС, внедрению новых технических регламентов, созданию необходимой инфраструктуры для экспортеров, снятию барьеров на пути единых рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы", - подчеркнул премьер-министр.

Мухаммедкалый Абылгазиев особо отметил, что только обратная связь правительства с бизнесом позволит найти эффективные решения для улучшения бизнес-среды и сделает предпринимательскую деятельность конкурентоспособной, передает пресс-служба правительства.

URL: https://www.vb.kg/371770
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, правительство, теневая экономика, ЕАЭС, экономика
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