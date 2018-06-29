Погода
$ 68.12 - 68.36
€ 78.75 - 79.87

Гражданин Кыргызстана задержан с 8 кг гашиша

131  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что пограничники задержали гражданина Кыргызстана за нарушение государственной границы и попытку пронести из Казахстана в Кыргызстан 8 кг наркотического вещества.

Недалеко от села Степное Чуйской области в 50-ти метрах от линии кыргызско-казахстанской государственной границы пограничный наряд задержал гражданина А.С., 1981 г.р., который нелегально перешел государственную границу вне пункта пропуска. При досмотре у него обнаружили 8 кг наркотического вещества со специфическим запахом – гашиш.

У гражданина А.С. отсутствовали документы, удостоверяющие его личность, однако в ходе проверки личных данных гражданина выяснилось, что ранее он уже был судим за употребление наркотиков.

После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.

URL: https://www.vb.kg/371771
Теги:
граница, Казахстан, наркотики, Кыргызстан, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  