Гражданин Кыргызстана задержан с 8 кг гашиша

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что пограничники задержали гражданина Кыргызстана за нарушение государственной границы и попытку пронести из Казахстана в Кыргызстан 8 кг наркотического вещества.

Недалеко от села Степное Чуйской области в 50-ти метрах от линии кыргызско-казахстанской государственной границы пограничный наряд задержал гражданина А.С., 1981 г.р., который нелегально перешел государственную границу вне пункта пропуска. При досмотре у него обнаружили 8 кг наркотического вещества со специфическим запахом – гашиш.

У гражданина А.С. отсутствовали документы, удостоверяющие его личность, однако в ходе проверки личных данных гражданина выяснилось, что ранее он уже был судим за употребление наркотиков.

После оформления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.