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Передумали! Учебный год в этом году начнется все же 1 сентября...

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- ВБ
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Министерство образования и науки КР сообщает, что в текущем году вводится новый Базисный учебный план, проект которого в настоящее время находится на рассмотрении в Аппарате Правительства КР.

В основе документа лежат новые образовательные стандарты, базирующиеся на компетентностном подходе. Разработанный БУП содержит интегрированные предметы, перераспределение часов по ряду дисциплин и подкреплен комплектом учебников нового поколения для 5-6 классов.

"Внедрение новых образовательных стандартов требует тщательного подхода, точно также, как и перенос начала учебного года. Несмотря на то, что независимый опрос родительской общественности, учащихся и педагогов не выявил негативных настроений по данному вопросу, Министерством предложено рассмотреть его решение по итогам адаптации нового Базисного учебного плана в следующем учебном году", - перечисляет пресс-служба ведомства.

В МОН отметили, что на решение также повлиял тот факт, в текущем году на начало занятий приходится ряд значимых международных мероприятий – III Всемирные игры кочевников, V Съезд учителей и педагогов Содружества Независимых государств, Совет по образованию государств-участников СНГ и Совет по образованию тюркоязычных стран на уровне министров. В то время как новая дата начала учебного года должна стать настоящим праздничным и памятным днем для школьников и их родителей.

Таким образом, в предстоящем учебном году школьники выйдут с каникул 1 сентября.

URL: https://www.vb.kg/371772
Теги:
Министерство образования, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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Комментарии
Асхат
29.06.2018, 09:39

не передумали, а боятся настоящих реформ, которые болезнены, но могут принести результат. просто для этого надо много работать, брать ответственность на себя и не боятся критики. но в условиях хаоса, в которой находится наша страна, никакой отдельно взятый министр и министерство не возьмется за кардинальные реформы. хотя бы также и из-за того, что нет кадров. образованных, профессиональных кадров.

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