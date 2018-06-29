Передумали! Учебный год в этом году начнется все же 1 сентября...

Министерство образования и науки КР сообщает, что в текущем году вводится новый Базисный учебный план, проект которого в настоящее время находится на рассмотрении в Аппарате Правительства КР.

В основе документа лежат новые образовательные стандарты, базирующиеся на компетентностном подходе. Разработанный БУП содержит интегрированные предметы, перераспределение часов по ряду дисциплин и подкреплен комплектом учебников нового поколения для 5-6 классов.

"Внедрение новых образовательных стандартов требует тщательного подхода, точно также, как и перенос начала учебного года. Несмотря на то, что независимый опрос родительской общественности, учащихся и педагогов не выявил негативных настроений по данному вопросу, Министерством предложено рассмотреть его решение по итогам адаптации нового Базисного учебного плана в следующем учебном году", - перечисляет пресс-служба ведомства.

В МОН отметили, что на решение также повлиял тот факт, в текущем году на начало занятий приходится ряд значимых международных мероприятий – III Всемирные игры кочевников, V Съезд учителей и педагогов Содружества Независимых государств, Совет по образованию государств-участников СНГ и Совет по образованию тюркоязычных стран на уровне министров. В то время как новая дата начала учебного года должна стать настоящим праздничным и памятным днем для школьников и их родителей.