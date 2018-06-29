Американка изнасиловала экс-бойфренда, угрожая мачете

Грубому изнасилованию подвергся молодой человек из штата Монтана, США. Об этом пишет New York Post.

Как уточняет издание, вернувшись домой молодой человек обнаружил, что его поджидает бывшая подружка. Девушка была агрессивно настроена и вооружена мачете.

"19-летняя Саманта Рэй Мирс приказала экс-бойфренду раздеться и лечь на кровать. Девушка тоже избавилась от одежды и залезла на молодого человека, после чего приказала ему заняться с ней сексом. Отказать бывшей пассии у парня просто не было шансов - Саманта во время полового акта держала в руках мачете. Когда дело было сделано, она села в кресло и стала размахивать холодным оружием. Изнасилованный парень сумел в этот момент сделать несколько фотографий, которые в дальнейшем он предоставил полиции", - поясняет американское издание.

Когда девушка немного успокоилась, молодой человек попросил у нее разрешения, чтобы позвонить приятелю.

"Он выбежал из комнаты и набрал номер службы спасения: "911". Оказалось, что Мирс уже была арестована в апреле. Тогда девушка после ссоры с этим же молодым человеком схватила его за волосы, ударила его по лицу и попыталась задушить. Сейчас Саманта обвиняется по нескольким уголовным преступлениям: изнасилование, нападение с оружием и взлом", - передает New York Post.