Насколько страшна сибирская язва для жителей республики?

Минздрав КР подтвердил сибирскую язву у тринадцати жителей Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.

"Все госпитализированные принимали участие в забое животного и разделке мяса. У них клинически подтвержден данный диагноз. Сейчас они получают необходимое лечение", - заверили в Минздраве.

По словам замдиректора Госветинспекции КР Аширбая Жусупова, на данный момент в Кыргызстане существует 1 тысяча 342 "спящих" очага сибирской язвы.

- Нами сейчас официально контролируется 556. Они переданы на баланс органов МСУ. Мы осуществляем их мониторинг и профилактику. Особенно много таких участков расположено на юге страны. Но следует помнить, что сибирская язва не является особо заразным заболеванием, как, например, птичий грипп, чума или ящур. Оно передается лишь через мясо заболевшего животного в пределах очага заражения. Угрозы нашим соседям по границе и даже северному региону республике данное заболевание не представляет. Если говорить о Казахстане, то наши коллеги это понимают. Нет никаких оснований, чтобы по этому поводу был усилен ветеринарный контроль на границе, - пояснил VB.KG Аширбай Жусупов.

В свою очередь представители ветконтроля РК внимательно следят за ситуацией. По словам председателя комитета ветеринарного контроля и надзора министерства Казахстана Армана Утегулова, в первую очередь надо узнать источник, а потом принимать меры. Но все же сделал акцент на том, что "живая" продукция на их территорию не попадает.

"На данный момент из Кыргызстана живой скот мы в РК не перевозим, есть предприятия, которые поставляют на наш рынок животноводческую продукцию. Будем решать этот вопрос с нашими кыргызскими коллегами", – передают слова Утегкулова казахские СМИ.