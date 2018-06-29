Учеников столичных школ будут лучше кормить. Возможно...

В зале заседаний мэрии Бишкека состоялась рабочая встреча по реализации Соглашения и Протокола о сотрудничестве между муниципалитетом и Представительством ВПП ООН в КР о выполнении Плана мероприятий по улучшению школьного питания в столичных школах на 2017-2021 годы.

На встрече приняли участие вице-мэр столицы по социальным вопросам Асель Куламбаева, руководитель Программы "Оптимизация школьного питания" Всемирной Продовольственной Программы ООН Эмма Хачатарян, руководители структурных подразделений муниципалитета, ЦГСЭН г. Бишкек, представители ВПП ООН.

В ходе встречи координатором проекта была представлена презентация о деятельности ВПП ООН по реализации Проекта по улучшению школьного питания в Кыргызской Республике.

Начальник Управления образования Сауле Мейрманова ознакомила участников встречи с ходом реализации проекта в школе-гимназии №64. Также она рассказала об активном участии родительской общественности в проводимых мероприятиях по улучшению питания, ходе проведения ремонтных работ в первых трех пилотных школах Первомайского района №27, 41, 49, которые были определены Соглашением о сотрудничестве.

После завершения мэрией столицы ремонтных работ, в пилотных школах будет установлено новое оборудование, предоставляемое ВПП ООН, которое позволит расширить ассортимент блюд для школьников, сделает питание в школьных столовых в соответствии современными требованиями.