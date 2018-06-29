Завершается кампания по льготной перерегистрации транспортных средств

В эти выходные граждане могут обратиться в регистрационно-экзаменационные отделы ГРС (РЭО) для перерегистрации своих транспортных средств. В связи с большим наплывом граждан в РЭО, указанные отделы будут работать 29, 30 июня и 1, 2 июля с 8.30 до 21.00.

Напомним, в период проведения национальной кампании по государственной перерегистрации транспортных средств на льготной основе размер сбора за перерегистрацию транспортного средства с 1 % от среднерыночной стоимости транспортного средства, определяемой тарифной сеткой, снизился до 0,1 %. С началом национальной кампании в разы сократились граждане, управляющие транспортным средством на основе доверенностей. Количество перерегистрированных транспортных средств в период проведения кампании увеличилось в 3,5-4 раза. Так, со 2 апреля по 28 июня 113 193 собственников переоформили свои транспортные средства.

Также необходимо отметить, что 3 июля текущего года вступает в силу постановление Правительства Кыргызской Республики от 26 июня 2018 года № 302, согласно которому размер сбора за перерегистрацию транспортного средства с 1 % от среднерыночной стоимости, определяемой тарифной сеткой, снижается до 0,3 %. В связи с чем ГРС обращается ко всем автовладельцам, управляющих транспортными средствами на основе доверенностей, до конца текущего года переоформить свое авто на себя по сниженной тарифной сетке.