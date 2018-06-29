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"Бишкектеплосеть" решила проблему пенсионера после его обращения в VB.KG

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- ВБ
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В ответ на обращение абонента Поритис Р.Н. в интернет-редакцию "Вечерний Бишкек" ОАО "Бишкектеплосеть" сообщает следующее:

Согласно графику по снятию показаний водомеров горячей воды контролером был произведен обход по адресу: ул.Московская, д.142, кв.4. Было выявлено, что на кухне вентиль подачи горячего водоснабжения опломбирован ранее и абонент пользуется Аристоном, разница по водомеру вышла в 5 м³ (349-344). По этой точке будет произведен перерасчет на 321 сом. По второму водомеру абонент пользуется горячей водой, показания корректные и подтверждаются актом от 30.05.2018 г. за подписью абонента Поритис Р.Н.

Абонент не передавал показания горячей воды в течении 2-х месяцев и не уведомил ОАО "Бишкектеплосеть" о дальнейшем использовании электроводонагревателя типа "Аристон".

Согласно акту от 30 мая 2018 г., вентиль на кухне на подачу горячей воды опломбирован. Контролер уведомил абонента о перерасчете за горячую воду на сумму 321 сом, данный перерасчет будет отражен в счете за июнь 2018 г. В своем обращении в "Вечерний Бишкек" абонент ошибочно указывает "344 сом" и "349 сом", абонент имеет в виду разницу в показаниях – 344 кубов – по факту, а 349 выставленные показания в счете.

Представители ОАО связались с абонентом, и подробно дали разъяснение о перерасчете.

ОАО "Бишкектеплосеть" приносит свои извинения абоненту Поритис Р.Н. С контролером данного участка была проведена разъяснительная работа и применены административные меры в виде лишения премии.

По возникающим вопросам можете обратиться к инженеру Центрального района ОАО "Бишкектеплосеть" по тел.61-07-54.

URL: https://www.vb.kg/371785
Теги:
Бишкектеплосеть, пожилые люди, конфликт, Бишкек
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