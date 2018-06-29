У трудовых мигрантов появился свой профсоюз

В последние годы хроники СМИ буквально пестрят историями о разного рода нарушениях прав трудовых мигрантов. Рабские условия труда и невыплата заработной платы возглавляют топ наиболее распространенных нарушений. Только весной этого года более тысячи наших соотечественников обратились с жалобами, что не получили зарплату на общую сумму в 48 миллионов рублей, об этом сообщает Госслужба миграции КР.

Один из "свежих" фактов, о которых недавно писали в СМИ - это невыплата денег нашим мигрантам, работающих в клининговом агентстве "Мой город". Работодатель не выплачивал зарплату около 3-х месяцев, а потом компания неожиданно закрылась, при этом ее юрист признал, что около 700 работников не получили заработную плату, но якобы компания с ними рассчитается. Сами бывшие работники предприятия обратились с заявлением в милицию и в представительство Госслужбы по миграции Кыргызстана в РФ. Но все безрезультатно. Люди остались без денег и работы. Некоторые мигранты из-за отсутствия работы и средств вернулись в Кыргызстан.

По этой же причине в середине мая около 70 мигрантов устроили забастовку на острове Парамушир в Сахалинской области. Они работали с компанией "Спиро" на Курильских островах.

На слуху и митинг у здания администрации Красносельского района Москвы, на котором сотрудники муниципального учреждения "Жилищник" из Центральной Азии, в том числе из Кыргызстана, жаловались на рабские условия труда и низкую зарплату. На это обратил внимание председатель местного совета депутатов, Илья Яшин, который на своей странице в Facebook процитировал одного из митингующих: "Больше не можем терпеть. Мы дворники, с нами здесь, как со скотом обращаются. Работаем в две-три смены, с ноября и всю зиму. Выходных нет. Платят 20 тысяч, а премии только обещают...".

Тогда Яшин попросил гарантий у руководителей управы и "Жилищника", что никого из пришедших с жалобами работников не уволят и не оштрафуют. Самим же трудовым мигрантам депутат порекомендовал выбрать из своего состава двух-трех человек, которые будут представлять коллектив, и с которыми он может оперативно взаимодействовать.

Чтобы решить проблему, депутат и дворники договорились провести через неделю специальное совещание с участием депутатов, главы управы, начальника "Жилищника" и представителей трудового коллектива.

По сути, Яшин предложил такую схему сотрудничества между работодателем и работниками, когда на предприятии существует профсоюз, который призван решать проблемы рабочих и защищать их права.

И надо сказать, что у нас в Кыргызстане идея создания профсоюза мигрантов уже начала свое претворение в жизнь. Об этом рассказывает главный специалист по социально-экономической защите трудящихся Профсоюза работников строительства - Елена Рубцова:

- Довольно часто наши мигранты сталкиваются с нарушением своих трудовых прав со стороны недобросовестных работодателей. Как правило, это трудоустройство без оформления трудового договора, задержка и невыплата заработной платы, незаконные штрафы и увольнения. В таких случаях важно знать, что закон Российской Федерации на стороне мигранта. Согласно российскому Трудовому кодексу, каждый имеет равные возможности для реализации трудовых прав, и дискриминация граждан по причине их расовой и социальной принадлежности запрещена. Если работник знает о своих трудовых правах и готов их защищать, то работодатель будет соблюдать свои обязанности. Но даже зная свои права, не каждый может их отстоять. В этом плане именно профсоюзные организации обладают широкими полномочиями, ведь целью их создания является взаимодействие с работодателем в интересах работника. Наличие профсоюза и коллективного договора, который подписывают работодатель и работники - это гарант соблюдения и защиты прав всех, кто трудится. Поэтому так важно, чтобы у наших трудовых мигрантов был свой профсоюз. И теперь такой есть.

Идея создания Профсоюза мигрантов возникла в результате совместной работы некоторых профсоюзных организаций (профсоюзы металлургов, текстильщиков и строителей) с общественным фондом "Инсан-Лейлек" (занимается вопросами трудовой миграции) и международной организации "Центр Солидарности" (Представительство в КР центра профсоюзной солидарности).

Эти партнерские организации уже на протяжении 3-х лет проводят предвыездную подготовку трудовых мигрантов - буквально пошаговая "инструкция для мигранта" в соответствии с законодательством РФ, начиная с момента прибытия в Россию до устройства на работу и проживания.

По словам руководителя ОФ "Инсан-Лейлек" Гульнары Дербишевой, на этих тренингах становится еще более очевидным тот факт, что наши мигранты зачастую в правовом отношении безграмотны, плюс почти не владеют русским языком, что еще более усугубляет их непростое положение и способствует нарушению трудовых прав.

- Поэтому мы и пришли к общему мнению, что необходимо создать профсоюз мигрантов, который будет решать важные вопросы с работодателем и защищать трудовые права наших соотечественников.

Создание такого объединения мало сказать, что востребовано, оно просто жизненно необходимо на фоне непрекращающихся историй, в которых мы слышим о разного рода нарушениях прав наших трудовых мигрантов, которым порой приходится пребывать в трудовом рабстве, как это было в Рязани, где в одном из швейных цехов отобрали паспорта и незаконно удерживали 13 кыргызстанцев.

Профсоюз мигрантов только начинает делать свои первые шаги. Сейчас он на стадии становления и доработки основных моментов своей деятельности. Но у него уже есть первичная ячейка и первыми в нее вступили некоторые потенциальные мигранты, которые прошли предвыездную подготовку и узнали о миссии профсоюзов.