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В Кыргызстане планируют вложить $1 млрд в создание фармпарка

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В Кыргызстане планируют создать фармацевтический индустриальный парк стоимостью $1 млрд. Соответствующий меморандум подписали Национальное агентство по инвестициям при президенте и компания "21st Century Biomedicine".

По данным ведомства, проект предусматривает строительство комплекса полного цикла на территории 20 гектаров. Реализовать его планируют в три этапа в течение шести лет. Организационное, техническое и юридическое сопровождение проекта будет осуществлять ОсОО "МедФарм Консалтинг".

Согласно представленной концепции, запуск фармпарка позволит увеличить уровень самообеспечения Кыргызстана лекарственными препаратами с 4% до 25-30%. Планируется создать около 2,5-3 тысяч прямых и более 10 тысяч косвенных рабочих мест.

На территории парка предполагается разместить научно-исследовательский центр, мощности по производству лекарственных препаратов по стандартам GMP ЕАЭС, центр медицинских изделий, базу по производству химических лекарственных средств, а также штаб-квартиру и бизнес-инкубатор.

Глава Национального агентства по инвестициям Равшанбек Сабиров отметил, что проект имеет практическое значение для развития отечественной фармацевтической промышленности и обеспечения внутреннего рынка лекарствами.

"Мы заинтересованы в привлечении инвестиций в проекты, направленные на создание новых производств и рабочих мест, а также формирование экспортного потенциала страны", - сказал Сабиров.

Проект также предусматривает развитие фармацевтического производства и расширение экспорта продукции на рынки стран Центральной Азии и ЕАЭС.


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URL: https://www.vb.kg/461914
Теги:
инвестиции, лекарства, строительство, Кыргызстан
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