Что даст предпринимателям мораторий на проверки бизнеса?

На заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве КР министр экономики Олег Панкратов заявил о том, что принято решение объявить трехлетний мораторий на проверки субъектов предпринимательства.

"Главным новшеством станет то, что предприниматели смогут получить соответствующую лицензию через интернет. Кроме того, мы делегируем свои полномочия по проверке законности полученной лицензии частной организации", - отметил министр.

Представители бизнес-сообщества КР также выступили за подобное предложение кабмина. Так, по словам, председателя Национального делового клуба Сергея Пономарева, в настоящее время ситуация с проверками предпринимателей вынуждает пойти на подобный шаг.

- За последние годы выявлена масса нарушений по закону о проверках бизнеса. Важно, что часть проверок имеет под собой больше коррупционную составляющую, чем благо для бизнеса и государства. А все потому, что существующая ныне методика контролирующих мероприятий несовершенна, да и критерии похожи на личную выгоду государственных инспекторов, - отметил VB.KG Сергей Пономарев.

Правда, пока неясно, на проверки какими структурами будет наложен мораторий, уточнил Сергей Васильевич.

- На данный момент таких контролирующих органов 13. При этом, предпринимателям стоит помнить, что мораторий не освобождает от соблюдения закона. Если случился, скажем, пожар или отправление в ресторане, владелец будет привлечен к ответственности. Но запрет даст время правительству и бизнес-сообществу разработать новую методологию. И здесь стремиться надо к опыту других государств. Например, во Франции законопослушного предпринимателя могут проверить лишь раз в 20-50 лет. Так как уважают налогоплательщиков, не тратят попусту деньги и ресурсы на пустые мероприятия. У нас же пока все наоборот. Мы ранее проводили анализ: сколько было государством потрачено средств на такие проверки. Разница оказалась один к десяти – на десять сомов потраченных денег вернулся один сом. Поэтому есть смысл подумать над подобным мораторием. Причем, параллельно с введением моратория правительство планирует внедрение электронной счет-фактуры. То есть, взаимодействие субъектов бизнеса с госорганами будет практически сведено к нулю. Так как контакты - возможные коррупционные риски, - отметил Пономарев.

Сергей Васильевич уверен, что в идеале стремиться нужно к тому, чтобы государство не терроризировало бизнес.

- А проверки должны быть в помощь предпринимателям: решать определенные вопросы, снимать проблемы. При этом, смысла в существующих "карательных" проверках нет. От этого проигрывает, в первую очередь, государство и потребитель. На Западе есть практика проверок частных структур частными структурами, как бы парадоксально это ни звучало. Сначала, к примеру, один ресторан идет проверять своих конкурентов, затем к проверяющему идут те, кто оказался участников такой инспекции. И это очень действенный механизм - государство не тратит средства на подобные мероприятия, бизнес снимает все вопросы с нарушениями, какие появляются, а потребитель выигрывает от качества. У нас, конечно, об этом пока речь не идет, а лишь о том, что лицензионно-разрешительная деятельность будет передана в частные руки. И хотя по законодательству нашей страны предусматривается подобное делегирование саморегулирующим организациям, определенные пробелы мешают реализации. Необходимо их устранить по опыту других государств, - уверен Пономарев.

Если предлагаемые нами и кабмином механизмы будут внедрены, это снизит нагрузку на бизнес, улучшит качество товаров от чего выигрывает государство, потребитель и бизнес, пояснил председатель НДК.

- К этому надо стремиться, разрабатывать логистику. На данный момент эту инициативу только обозначили. Сегодня представители бизнес-структур были у Панкратова и обсуждали этот вопрос. До понедельника продолжим вносить предложения. В целом концепция, предложенная правительством, нам понравилась, так как место карательной функции ведомств идет консультативная. При этом предусматривается и мониторинг. На следующей неделе, надеюсь, этот вопрос будет окончательно решен правительством, - заключил Сергей Васильевич.